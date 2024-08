José Luis Páez en Entretiempo: su infancia, la Selección Argentina y detalles desconocidos de su paso por el Barcelona

"Soy un tipo muy normal, común y corriente, a mí no me hizo grande ningún deporte. Me consideran estar ahí arriba y nada, me encuentro que soy una persona normal. Yo creo que el éxito de un deportista no son los logros ni la derrota, el éxito es seguir trabajando el resto de tu vida, para cuando te vas", contó José Luis Páez en una entrevista a fondo con Entretiempo. Pese a haber estado en la cima del hockey sobre patines, de haberlo ganado todo en Europa y con la Selección Argentina, como jugador y entrenador, el "Negro" prefiere conservar el perfil que adquirió de niño, cuando con escasos recursos y mucho talento empezó a escribir una historia grande en el club de la Villa Mallea.