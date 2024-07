Jorge Miadosqui volvió a hablar de la SAD en el fútbol y dejó claro de qué lado está: qué dijo

" Creo que las cosas ni las circunstancias están dadas para que los clubes sean manejados así. Pueden ser manejados como una empresa, pero hoy los dueños son los socios y me parece que hoy no hay alternativa. En la Argentina se vive el fútbol de una manera muy especial", aseguró Jorge Miadosqui en el programa La Ventana de Telesol.

Si bien dejó claro que las instituciones le pertenecen más a los hinchas, aseguró: "No voy a discutir si se puede o no, lo que yo digo es que no estamos en el momento todavía para poder lograr eso. A lo mejor a futuro se podrá obtener ingresos por terceros, tipo gerenciamiento, alguna cosa, pero hoy nosotros no estamos capacitados para decidir que los clubes pasen a tener dueños si los socios son los verdaderos dueños de los clubes".

El máximo dirigente del Verdinegro también se refirió al crecimiento de las apuestas. Frente al comentario de que clubes importantes tienen la camiseta ya con nombres de alguna de las casas de apuestas, afirmó que "en otros lugares del mundo tuvieron eso y ya se prohibió. Seguramente en algún momento también esas cosas se tienen que regular, tienen que haber leyes, porque es una cuestión muy compleja".