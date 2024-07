Jorge Miadosqui sobre los cánticos por los que Enzo Fernández quedó expuesto: "Es un hecho totalmente aislado"

Acentuando aún más la tarea que viene desarrollando la AFA en estas situaciones, el también presidente de San Martín dijo: "La Asociación del Fútbol Argentina está totalmente contra eso pero es inevitable. En los partidos de fecha FIFA se dice por los parlantes que los cánticos discriminatorios van a generar multas contra la AFA. Argentina en el próximo partido de eliminatorias contra Chile va a jugar con un 30% menos de público por una sanción impuesta precisamente por los cánticos de partidos anteriores”.

“A la Selección Argentina le gustaría que no pasaran este tipo de cosas porque es muy costoso en general, más allá de su significado que tampoco lo compartimos. El jugador ha hecho un descargo pidiendo disculpas. ¿Qué más se puede hacer?”, añadió Miadosqui, quien también sacó a la luz que no es solo una práctica que se realiza en Argentina: "Hay un video de la Selección de Francia cuando salió campeón que hizo lo mismo con los jugadores de Argentina. Fue en el festejo de Francia campeón en 2018 y salen cantando contra Messi”.

Por último, Miadosqui confirmó que no acompañará a la Selección Argentina en su participación de París 2024: "A Francia no voy. He estado 47 días fuera y aquí también tengo cosas muy importantes que hacer. Está San Martín de por medio, nos estamos jugando cosas importantes. El club necesita de la compañía de todos”.