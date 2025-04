Joaquín Naranjo, desde la tribuna: del automovilismo en casa a "la parte económica no nos alcanzó para subirnos"

La noticia la confirmó hace casi un mes y este domingo, presenció la carrera en 'el patio de su casa': "Estábamos muy cerca de subirnos a un TN en clase 3, per se nos complicó por presupuest. En la parte económica no nos fue muy bien; si bien tego el apoyo del Gobierno, pero la parte privada no llegaba y por el momento nos dimos de baja", remarcó.

Hoy, sin competencia y de afuera, afirmó que es muy lindo volver a sentir el rugir de los autos en el villicum: "Vine temprano, me gusta estar y acompañar al público sanjuanino también. Es lindo que la gente te reconozca y te pida fotos".