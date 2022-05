Joaquín Naranjo enciende motores en el Kartódromo Di Palma

¡Acá no le pifió!

El trazado de esta carrera será el Circuito N°1, en sentido horario. El piloto sanjuanino continúa su carrera deportiva en el karting, a la espera de lo será su debut en la Fórmula 3 Metropolitana, con el equipo de Werner Competición. Esto último no está confirmado si será este año o el próximo.

Otro representante sanjuanino en este certamen es Valentino Guarnieri, de la categoría Baby Mini. El joven logró un segundo puesto en la fecha inicial, y está ubicado como escolta de Nicolás Lohrmann, con 19 puntos.

El viernes habrá pruebas cronometradas de 10:00 a 17:00, mientras que el sábado comienzan las competencias, con finales para las clases Baby (13:15 hs) y Proam (14:10).

Para el domingo queda la actividad más fuerte, siguiendo con mangas, nuevas clasificaciones y finales de Old Junior (14:10), Old Senior (14:30), Old Master (14:50), KZ (15:10), Cadete (15:30), Junior (15:50) y Senior (16:10).

“Viajo hoy a Buenos Aires para la segunda fecha de la Iame Series Argentina. Tengo las mejores expectativas después del segundo puesto en la primera fecha, hicimos muy buen papel y tenemos un karting en inferioridad de condiciones al resto, que son cero kilómetro”, contó el joven de 15 años.