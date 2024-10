Joaquín, el reencuentro con su papá y el recuerdo de su abuelo: "Es el que más se me cruza por la cabeza, él se vino conmigo a San Juan cuando salió la oportunidad"

Debutar en la Primera de cualquier club y más en una categoría nacional no es sencillo. Detrás de un objetivo que se sueña desde pequeño y dura apenas un instante hay talento, un poco de suerte y sobre todo, aguante, mucho aguante... todo al mismo tiempo. De eso y más sabe Joaquín Sotomayor, el chico de 21 años que está en San Martín desde los 13 y este domingo tuvo su debut en el equipo profesional en la goleada frente a Patronato, antes de iniciar el Torneo Reducido en el que el equipo sanjuanino buscará el segundo ascenso a la máxima división. Con la camiseta 16 y las pulsaciones a mil -desde que emprendió viaje rumbo a Paraná, su corazón no paraba de acelerar- hacía su estreno cuando el marcador estaba 2-0. Del otro lado del televisor, en San Juan y La Rioja, estaban sus papás con lágrimas en los ojos y un sinfín de imágenes que se cruzaban de un camino que arrancó en Changuitos, cuando Joaco tenía apenas 5 años.

El pibe ya había estado en el banco de suplentes en otros partidos. Incluso el anterior, contra Tristán Suárez, había sido convocado. Sin embargo fue contra el "Patrón" que Raúl Antuña lo llamó y le dio sus primeros minutos en la Primera Nacional: "Cuando hacemos el segundo gol, dije `es ahora, me toca`. Tenía mucha ansiedad, muchas ganas de entrar. Cuando terminó el partido me emocioné en la mitad de la cancha. Bajaron las revoluciones, caigo y me doy cuenta que lo logré. Pensé en todo lo que luché y viví, los momentos que pasé yo y mi familia, todo el paso a paso".

joacos.jpg

Joaquín se inició futbolísticamente en la escuelita de Ramón Moreno, llamada Los Changuitos. En ese entonces tenía 5 años y era goleador. Con esa misma institución, cuando tenía ya 11, disputó el famoso Mundialito de Sunchales, torneo que también jugó de niño Ángel Di María. Allí lo vieron justamente los scouting de Argentinos Juniors y River Plate. Fue el cazatalento del "millonario" el que lo recomendó a San Martín, a través del entonces coordinador de Inferiores Hugo Garelli. Claro que en San Juan, cuando llegó por dos días, tuvo que hacer una prueba. Por sus condiciones y sus ganas es que quedó. Al poco tiempo se instaló en la provincia.

El jugador llegó acompañado de su abuelo Daniel, quien se hospedó con él en un departamentito en Capital. El futbolista arrancó en la Novena de AFA, cuando San Martín estaba en Primera División, y dio inicio a su aventura en Concepción, transformándose en mediocampista. Su abuelo materno, quien falleció a los dos meses de haber llegado a San Juan, era su compinche y confidente en sus primeras semanas en la provincia. Y cómo no serlo, Joaquín era su primer nieto y él, ya jubilado, sentía que no tenía otra misión más que acompañar a su mimado: "El viejo es el que más se me cruza por la cabeza ahora que no lo tengo. Estoy seguro que él debe estar el triple de contento que yo y nada, esto también es parte de él, gracias a él y por él".

WhatsApp Image 2024-10-21 at 20.50.00.jpeg

También pensó su mamá Candela y su papá José, en su hermana Delfina, en sus amigos también. "Tengo muchos amigos, muchos compañeros que tuve en estos años desde que estoy acá en el club, que me escribieron y se alegraron de que pude conseguirlo. Algunos me dijeron `lo hiciste por nosotros` y sí, la verdad es así. Es duro porque es gente que yo quiero, son amigos míos y que no pudieron lograrlo y yo poder darle esa alegría a ellos es muy importante", expresó.

WhatsApp Image 2024-10-21 at 14.42.30.jpeg

El reencuentro con su papá

José Sotomayor, quien se hizo viral por su emoción en el debut de su hijo, fue quien lo esperó en su arribo al Hilario Sánchez. Hubo abrazos y una breve charla. "Ver al viejo es lo más grande que hay. Ver feliz a mi familia por un logro mío es hermoso", expresó el jugador. "Es una mezcla de emociones y cosas que se nos cruzan y sobre todo, lo imagino a él cuando lo llamó el técnico, esos metros para entrar, fueron lo mismo que me pasó a mí cuando lo veía ahí por tele. Desde sus inicios en el fútbol han pasado muchas cosas personales, pérdidas grandes y él está acá, nunca bajó los brazos. Eso es lo que siempre se lo inculcamos, tanto yo como la madre, la hermana, también pilares fundamentales para que él pueda lograr su sueño. Pero lo de ahora es todo de él", respondió el papá.