Joaquín, el pibe campeón que llenaron de elogios en el colegio y sueña con llegar a lo más alto

Estudiante, piloto y campeón. Con la escuela del karting y luego de 'hacer inferiores' en las demás categorías, hoy se alza a lo más alto. "Este título es muy importante para mí. Soy el piloto más joven a nivel nacional . Me hace sentir muy bien, es algo histórico dentro de la categoría. Dejar una huella de esa forma me pone súper contento ", aseguró Naranjo a Tiempo de San Juan .

"Ojala el año que viene pueda estar arriba en Clase 2, sería parte del proyecto previsto. Ojalá pueda llegar, es una categoría muy difícil, de muchos pilotos, eso va a tener un desafío mayor, pero es adaptase como siempre lo hice" confesó el piloto sanjuanino.

Luego de gritar campeón en la Copa Abarth Argentina, el piloto fue recibido en el colegio con aplausos de todos sus compañeros y directivos. "Me recibieron de la mejor manera, me felicitaron, la mayoría que me siguen por redes sociales, me gusta tener su apoyo y aceptación en todo momento".

Joaquín compartió con Tiempo sus sueños con el automovilismo y está convencido de algún día alcanzarlos: "Quiero llegar a la categoría máxima de Argentina, a clase 3 o TC, es un sueño". Además, señaló a Agustín Canapino como su máximo referente. "Tiene las mejores condiciones en cuanto a pilotos del país e internacionalmente me gusta mucho Max Verstappen, todo lo que hace en la Fórmula 1 es inhumano, todo se trata de esfuerzo y trabajo".