Insólito: Sportivo Desamparados se quedó sin DT tras perder en la primera fecha

Emanuel Guirado no será más DT de Sportivo Desamparados. Imagen cortesía La Voz del Víbora

Sportivo Desamparados no tuvo la mejor presentación en el Regional Amateur ya que empezó perdiendo por 2 a 0 contra San Lorenzo de Ullum. Este mal resultado no solo quedó en la cancha, sino también dio un sacudón en la dirigencia porque a última hora se dio a conocer que el director técnico, Emanuel Guirado, no iba a seguir siendo parte.