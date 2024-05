Inesperada pelea entre el Real Madrid y el Barcelona por una joyita de River

Se va el goleador Benedetto, out: perdió su lugar por Cavani, no tiene rodaje y su salida de Boca ya es un hecho

"Han habido dos reuniones entre el Millonario y el conjunto blanco, que tuvo, en la primera de ellas, al jefe de scoutings, Juni Calafat, como interlocutor merengue, donde se trasladó el interés por el ‘10’ y, en la segunda, ya cogió las riendas José Ángel Sánchez, director general del club y brazo ejecutor de Florentino Pérez", informa el mencionado medio español.

Por ahora, no hubo oferta formal a River, "pero podría ocurrir en las próximas fechas", revela Sport. Si ponen los 45 millones de euros de la cláusula de rescisión, Mastantuono podría irse pese a ser menor. ¿Cuál sería la clave? Que tramite la ciudadanía europea, así no sería necesario esperar dos años como le pasa al Madrid con, por ejemplo, el brasileño Endrick.

"Mientras, el plan del Barça de ganar tiempo parece que se tambalea, porque todo puede precipitarse en las próximas semanas cuando el club blaugrana no tiene músculo financiero para este tipo de operaciones", agrega el sitio. Parece que el Merengue le "robará" la joyita millonaria a Barcelona.

Qué había dicho Jorge Brito sobre los clubes de Europa que van por Mastantuono

"Ofertas formales no, pero sí charlas con gente de clubes importantes que nos preguntan por él. No hay intención hoy por parte del club de transferirlo. Tiene 16 años, queremos disfrutarlo mucho tiempo más. Estamos contentos por cómo se viene desarrollando con los compañeros. Me hablan bien no solo de lo profesional, sino también de cómo es como persona. Es un jugador con condiciones únicas y hay que darle tiempo para que sea lo que indudablemente va a ser", manifestaba el presidente de River antes de la renovación de su contrato en marzo de este año.

Fuente: TyC Sports