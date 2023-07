Independiente en llamas: volvió a perder y hay mucha bronca

Cabe remarcar que en el último mercado de pases el Rojo incorporó a once futbolistas, pero la mayoría no pudieron asentarse pese a que algunos son titulares. A excepción del resto, los que mejor rindieron fueron Rodrigo Rey, uno de los más queridos por los hinchas, y Martín Cauteruccio, quien es el goleador con once tantos.

Fuente: TyC Sports