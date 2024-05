Ian Platero, el hincha que comparte vestuario con viejas glorias de San Martín

"Me enamoré de este Club a los 6 años" , relató el hincha de Concepción a Tiempo de San Juan . Ian es socio hace 17 años y por una cuestión de "amor", no se pierde ningún capítulo de su querido San Martín: "En casa ya saben que me encuentran en el trabajo o en la cancha" , bromeó.

image.png

A su corta edad, ya experimentó de todo con sus colores: ascensos y también descensos. Sin embargo, su vínculo con el club de calle Mendoza es especial y así lo siente desde que tenía 6 años. "Cuando pisé por primera vez el club, era todo nuevo, y justamente fue para mi cumpleaños. San Martín es todo para mí".

Entre los momentos mágicos, recuerda el ascenso 2007, cuando el verdinegro escribió su página dorada trepando a Primera. Tonelotto quedó inmortalizado y todo San Juan gritó por el equipo que en ese entonces conducía Teté Quiróz.

"Lo viví con mi papá en la platea Este, y ese abrazo fue más que especial el 16 de junio. Fue inolvidable. También te podría nombrar que momentos que te marcan son aquellos dolorosos descensos, algunos injustos, otros por falta de experiencia en la categoría pero de toda derrota siempre se aprende. Tampoco hay que olvidar aquella final con Racing de Córdoba que podría haber sido un antes y un después en la vida del club", aseguró.

El hincha es hincha de los colores y también de las categorías que juegan dentro del club. Es por eso que no se pierde ningún partido y siempre se hace un lugar en su rutina para estar presente en la tribuna, de visitante o de local.

"Una noche llegué hasta Alto de Sierra para ver un partido del Senior, me gustó y empecé a ir. Un día me dijeron desinteresadamente que 'me quedara, que yo también era parte' de esto y de inició la amistad, de pegar buena onda. Darío (Amaya) me abrió las puertas del plantel. Siempre que voy colaboro con ellos con las camisetas, los conitos, los bolsos con indumentaria", afirmó Ian Platero, sobre su incursión en el equipo.

image.png

Estoy muy agradecido de formar parte del Senior y sobre todo de compartir plantel con jugadores que no los llegué a ver por mi edad