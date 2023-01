Hugo Lloris, durísimo con el Dibu Martínez: "Soy buena persona para..."

El arquero anunció el final de su carrera en una entrevista al diario L'Equipe que dio vueltas al mundo: “He decidido poner fin a mi carrera internacional, con el sentimiento de que lo he dado todo”.

Lloris da un paso al costado para dejarle el lugar al grupo de arqueros que comience el trayecto hacia la próxima Copa del Mundo: "Hay un portero que está listo y yo necesito tener un poco de tiempo para mí, mi familia y mis hijos", dijo, en referencia al portero del Milan, Mike Mignan.

Además, contó que lo que motivó a seguir adelante fue la posibilidad de repetir el campeonato con Francia: "Lo que realmente me ha empujado estos últimos meses es la Copa del Mundo".

Más allá de su paso al costado en la Selección, el arquero seguirá defendiendo el arco del Tottenham: "Espero que desconectarme un poco más me permitirá continuar jugando al máximo nivel durante varios años y que tendré más frescura".

Pero sus palabras cobraron relevancia cuando se refirió al estilo del arquero argentino, Emiliano Martínez: "Hay cosas que no sé cómo hacer. Jugar en la portería, desestabilizar al rival, jugar al límite, hacer estupideces, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así"

FUENTE: Clarín