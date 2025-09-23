¡Histórico en el Maracaná! Lanús avanza a semifinales de la Sudamericana con gol de Dylan Aquino"

Lanús logró este martes un empate 1-1 frente a Fluminense en el estadio Maracaná, resultado que le permitió avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana. Dylan Aquino, con un gol clave a los 67 minutos, igualó el tanto inicial de Agustín Canobbio a los 20 minutos del primer tiempo.

El Granate sufrió durante la primera mitad. Con pocas llegadas y dificultades para asociarse en ataque, el equipo argentino quedó a merced de un Fluminense dominante. El arquero Fábio tuvo un rol secundario, mientras que los laterales del Granate, Gonzalo Pérez y Sasha Marcich, fueron desbordados por la verticalidad de Kevin Serna y Canobbio.

Fluminense mostró la experiencia de Thiago Silva y la entrega de Juan Pablo Freytes, imponiendo un juego ofensivo y sólido en defensa. A pesar de la presión, Lanús logró mantener el marcador relativamente ajustado, evitando que el equipo brasileño ampliara la ventaja.

La clave del partido y el gol de Lanús

El momento decisivo llegó en el segundo tiempo, cuando Dylan Aquino recibió un centro de Luciano Acosta y, con una maniobra individual, marcó el empate que aseguró la clasificación del Granate. Este resultado deja a Lanús a la espera de su rival en semifinales, que saldrá del cruce entre Alianza Lima y la Universidad de Chile.

Con este logro, Lanús deja su huella en uno de los estadios más emblemáticos del mundo y mantiene vivas sus aspiraciones de alcanzar la final del torneo continental.