Hinchas de Del Bono se autoconvocan para levantar el club

"Yo amo el club y queremos levantarlo porque si no lo hacemos nosotros no lo levanta nadie" , expresó el hincha.

image.png

La movida inició con la fracción de la Del Bono Stone en conjunto con la Hinchada Bodeguera. Ambos bandos se coparon con la idea de cambiarle la cara al club de sus amores y crearon un flyer solicitando pintura, pinceles, cemento, cal y arena.

"Detrás de la popular están los baños a medio hacer y las paredes de la cancha están rotas. Yo no se nada de albañilería, pero hay pibes en la hinchada que sí y queremos arreglarlos", aseguró Yair.

Del Bono tiene 97 años y a lo largo de su historia pasó por varios periodos. En este último tiempo participó del Regional en el cual se quedó a mitad de camino. Este miércoles los hinchas sin pedir nada a cambio, lanzaron su campaña fuera del qué dirán las máximas autoridades para poner al gigante de la Esquina Colorada de pie.

"Con los chicos estuvimos hablando y se me ocurrió hacer un flyer para que la gente colabore. El club esta tirado. Al frente del club los hicimos con los de la hinchada y ahora la idea es volver a pintarlo", afirmó el hincha.

image.png

Queremos levantar el club porque si no lo hacemos nosotros no lo levanta nadie Queremos levantar el club porque si no lo hacemos nosotros no lo levanta nadie

LA PUBLICACIÓN DEL CLUB BODEGUERO EN REDES SOCIALES