Hernán persiguió el legado de su 'viejo' y hoy preside uno de los equipos mas ganadores del futsal sanjuanino

Si bien disfrutó su vida dentro del fútbol, tomó una importante decisión cuando sintió que el sueldo como futbolista en San Juan no le alcanza, sumado a que los clubes atrasaban sus pagos y muy rara vez cumplían. "Me alejé de 11 porque me cansé de que pasara meses sin cobrar, y con lo que cobraba en las mañanas como preventista no me alcanzaba, necesitaba progresar en mi vida", aseguró Hernán. Asimimo, contó: "Por horarios del nuevo trabajo me quitó la posibilidad de seguir y me vine a futsal, que se entrena y juega de noche y a la vez se compite como lo hacía cuando jugaba 11".

Sobre cómo se dio la creación de Defensores de Argentinos, dijo que fue por obra de su padre hace más de una década: "Al club lo fundó mi viejo (Luis) con la idea de ser filial de Argentinos Juniors. A mi viejo le interesaba solamente ser DT, no se metía en lo dirigencial y después, en 2008, deciden entrar al campeonato de la Liga Sanjuanina, ahí se sumó mi padrino (Mario) para hacerse cargo de fútbol 11 de Primera y Futsal. Había otra gente al frente y fue en 2009 cuando con mi familia decidimos intervenir el club, ya que no hacían nada para progresar los que estaban. Gracias a Dios nos pudimos quedar con el club y bueno, hasta el día de hoy estamos al frente".

El club se fue en alza desde que la familia Álvarez tomó el mandato, pero la vida le jugó una mala pasada en pandemia. El virus de coronavirus se llevó a dos de sus pilares y el club, por estatuto, puso a Hernán Álvarez en el sillón grande del club. "Por la desgracia de la pandemia, primero falleció Mario (su tío y padrino) y mi viejo (Luis) dos semanas después; tuvimos que hacernos cargo de todo el club con mi primo Diego, hicimos todo eso para no abandonar lo que ellos hicieron".

Me dejaron un legado hermoso en el club, de hacer bien las cosas como debe ser, sin maldad, que toda la plata que podamos invertir sea para el bien de los chicos y progreso del club Me dejaron un legado hermoso en el club, de hacer bien las cosas como debe ser, sin maldad, que toda la plata que podamos invertir sea para el bien de los chicos y progreso del club

"Me tocó ser todo por la muerte de mi padrino Mario y mi viejo, mi idea todavía es jugar, incluso hoy estoy jugando con los chicos, pero bueno, al fallecer esas dos personas, por estatuto pase a ser presidente, lo llevo con orgullo y trato de hacer lo mejor", relató Hernán.

DEFENSORES DE ARGENTINOS, UN CLUB DE FAMILIA Y MARCADO POR UN LEGADO:

El club fue fundado por su padre Luis el 30 de agosto del año 2000, con la idea de ser una filial de Argentinos Juniors. Arrancó siendo una escuelita y hoy cuenta con un primer equipo en la B local de fútbol 11, un equipo de Primera en la máxima categoría del futsal sanjuanino y los chicos de inferiores que están jugando un Regional en la categoría Sub13, 15 y 17.

El futsal es el que recientemente se bañó en oro al ganar la Copa Argentina de la Liga Sanjuanina, fueron campeones del torneo clausura y son los mejores de Cuyo, al haberse quedado con la zona de la Región Cuyo. Este triunfo les otorgó el pase al nacional que se realizará en Bariloche.

