¡Hasta de traje! A las corridas y con quejas por el horario, los hinchas alentaron a Desamparados

Atípico. Así calificaron el horario del encuentro deportivo los hinchas del verde que llegaron hasta el Estadio del Bicentenario para alentar a Sportivo Desamparados que se enfrentaba a Camioneros por la fecha 26 del Federal A. Inicialmente el partido se había programado para las 11 de la mañana, pero luego del reclamo de los hinchas y la presión sobre la dirigencia, se cambió el horario, aunque no hubo mucha diferencia. El partido comenzó a las 13:30.

“Este horario está hecho para los jubilados que no tenemos compromiso”, comentó en tono jocoso uno de los hinchas que aprovechó los minutos antes del partido para almorzar el tradicional “chori de cancha”. Otros en off confesaron que se habían “escapado” del trabajo, incluso algunos manifestaron estar enfermos para poder tener el tiempo de llegar hasta el Bicentenario y no andar a las corridas.