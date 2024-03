Habló Lionel Scaloni: "Yo nunca dije que no iba a seguir en la Selección"

También se sinceró que después de esa conferencia tuvo varias reuniones y charlas: "Después de pensarlo, de tener reuniones, tomamos la decisión... No digo de seguir, porque nunca dijimos que no íbamos a seguir, pero sí reforzar los conceptos, lo que se viene ,y no bajar el pistón. Una cosa es seguir ganando, que es difícil, pero a mí me preocupa seguir compitiendo. Tenía la necesidad de hablar".

Embed - ¡LIONEL SCALONI EN AFA ESTUDIO!

Las frases de Lionel Scaloni con AFA Studio

La familia: "Fueron años difíciles, en cuanto a lo familiar. Han sucedido cosas con mis viejos. Tener a mis hijos y a mi espsa lejos. Cuando estoy allá, tengo a mis viejos acá. Y cuando estoy acá, tengo a mi esposa y mis hijos allá. No es fácil. Nunca sabés cuándo hacés las cosas bien a nivel personal. Intentás estar en los dos lados y hay veces que no estás en ninguno de los dos. Claro que juega un papel importante. Estamos acostumbrados, la verdad. La vida del futbolista es estar siempre lejos de la familia. Pero, al fin y al cabo, el objetivo es siempre el mismo. Intentar hacer lo mejor para la Selección. Si en algún momento hay un tipo de dudas, hay que parar, pensar y decidir".

Amistoso ante El Salvador: "No se prepara diferente. Desde que estamos en la Selección, Argentina sale a competir todos los partidos. Y el que juega contra Argentina, siempre tiene un condimiento especial. Es una Selección de las potencias. En cuanto a eso, no ha cambiado. No cambia que nosotros hayamos ganado porque nuestra manera de afrontar los partios siempre es la misma. Con mucho respeto hacia el riva. A partir de ahí, es futbol y pueden pasar un monto de cosas. Pero la manera de prepararla no han cambiado".

La convivencia del cuerpo técnico: "Nosotros intentamos, cuando estamos juntos, ocho horas por día. Cuando no estamos durmiendo o entrenando con el equipo, estamos metidos en una sala. Charlando, analizando. Miramos películas o una serie. Cosas que nos hacen reír en la tele. Creo que hay tiempo para eso. Hay que tomarlo porque si no la cabeza te va a mil y no está bueno. Además de un cuerpo técnico, somos amigos. Cada uno sabe respetar su momento. Son cosas que ya nos conocemos y en qué momento empieza el día. Pero todos los días hay tiempo para distenderse, es justo y está bien que así sea".

Las nuevas caras de la Selección: "Valentini y Barco nunca habían estado con nosotros. Después están Carboni, Buonanotte, que ya han estado con nosotros. Son chicos jóvenes y apostamos por ellos. Solo hay que darles la posibilidad de que jueguen. Estamos contentos de tenerlos. La Selección es para todos y no porque se haya ganado no va a haber lugar para los demás. Al contrario. Necesitamos que los de atrás empujen y estos chicos tienen condiciones, ganas. Han demostrado que pueden dar sus cosas. Y esperamos darles la posibilidad de darle la oportunidad de jugar alguno de estos dos partidos. Es la idea. Han sido importante los entrenamientos. Ha sido una semana larga y nos ha servido para verlos, analizarlos, charlar con ellos. Tener pequeñas reuniones para decirles qué es lo que queremos y lo que vimos de ellos. Son jugadores interesantes".

El cansancio propio del fútbol: "La verdad, no tengo ganas de jugar al fútbol ya. Será porque me duelen tanto los tobillos, las rodillas. Y nos cuesta tanto. Le pegás a una pelota ahora y no sé si pesan más que antes, pero no corre. Te va sacando un poco esas ganas. Lo que hacemos es disfrutar cómo entrenan ellos. Nosotros estaríamos entrenando seis horas por día con ellos. Es una cosa espectacular verlos entrenar. Hay un nivel increíble. De la manera que entrenan, que se brindan a ellos mismos y a sus compañeros. Es un placer. Ahora, de ahí a querer jugar, no. Ya pasó tanto que llega un momento en el que pensás “hasta acá llegué”. No tenemos muchas ganas. Creo que todos pensamos lo mismo".

Una reflexión sobre su continuidad: "Es natural del ser humano continuar. Hablamos de un entrenador, pero hablemos de una empresa que ganó un premio y llegó a no sé cuántos millones de euros, y el año siguiente piensa: '¿Qué hago? Total, ahora ya está”. El tipo va a querer seguir ganando, seguir siendo la mejor empresa del mundo y seguir dando dinero. Nosotros igual. La diferencia es que, en el fútbol, no gana siempre el mejor. Pero sí es verdad que, lo que queremos, es seguir compitiendo, progresando, disfrutar de los partidos, de la preparación. Al final, es eso. No bajar nunca la guardia. Y cuando hay momentos de dificultad, reponerse y seguir adelante. Un poco la vida se trata de eso. Va todo relacionado. Te caés, te levantás. Y, si estás arriba, intentás no caerte. No nos ponemos a pensar que ya ganamos. Creo que no forma parte de nosotros y de ningún ser humano, el hecho de haber conseguido cosas y decir ya está. No va por ese lado creo".

El objetivo del cuerpo técnico: "Cuando empezás a jugar, querés jugar en la Selección o en los clubes más grandes, pero no tenés un objetivo marcado. Cuando empezamos a trabajar en la Selección, no teníamos un objetivo marcado de ganar, salir campeón del mundo. El objetivo ahora es seguir compitiendo, seguir viendo a los jugadores con ganar, que cuando hablés con uno te diga que quiere estar a pesar de estar lesionado. Como Lisandro, que le pidió al Manchester United venir aunque estaba lesionado. Eso a nosotros nos transmite una alegría enorme. Ese es nuestro objetivo. Que ellos sigan compitiendo de esta manera a pesar de haber ganado. A nivel de título no creo que vaya el objetivo. Pasa más por lo grupal, por estar juntos".

El día que Scaloni no pudo pagar el peaje: "Como el auto era prestado, la multa o lo que hay que pagar va al propietario de la patente. Entonces, el que me prestó el auto me lo tendría que decir. Se lo voy a preguntar. Es una vergüenza. No podía creer que no tenía plata encima. Suelo salir sin plata. Me ha pasado muchas veces. Ahora lo soluciono con la tarjeta o el teléfono. Pero hay lugares en donde no te la aceptan. Esa vez quedó para el recuerdo".

Los Juegos Olímpicos: "A los grandes los veo felices porque tienen ganas de venir, reecontrarse. Sobre todo cuando pasa tanto tiempo. De noviembre a acá, es mucho tiempo sin estar juntos. Sin compartir mate, desayunos, comidas, vestuario. Es mucho tiempo. Y cuando se juntan después de tanto, están felices de estar. Futbolísticamente están bien. Están atravesando un buen momento. Esperamos, estos partidos, verlos. La idea es ver a todos. Son dos partidos que nos van a servir para lo que viene. La convivencia está siendo muy buena, muy sana".

La Mayor, a disposición de Mascherano para París 2024: "Yo hablé con Masche de este tema. Llevamos muchísimo hablando. La Selección Mayor no tiene inconvenientes. Veo positivo que un jugar de la Mayor esté en los Juegos Olímpicos. Me parece algo totalmente normal. Yo, como jugador, no pude jugarlo. Perdimos en el Preolímpico y me quedé con la espina de no poder jugar. Entonces, el que tenga la oportunidad de jugar, que juegue. Es único. Se te da una o dos veces en la vida. Me parece bárbaro. Y Masche decidirá qué jugadores o qué puestos necesitas para cubrir. Y después que ese jugador pueda tener la posibilidad de hablar con su club como para que lo ceda. Bajo ningún concepto nosotros lo vamos a impedir. Al contrario. Estamos contentos que quieran estar. Es un tema de tiempos. No va a ser fácil decidir quién porque seguramente los clubes lo pondrán difícil. Esperamos que pueda armar un equipo a la altura de lo que puede armar y que vayan los mejores".

La charla viral tras la derrota vs. Arabia Saudita: "Me comí todas las 's', je. No me acordaba mucho de esa charla con Nico (Novello). Fue de las primeras, después de perder con Arabia. Dije lo que sentía. Yo estaba confiado. Íbamos camino a la rueda de prensa con México. Por lo que hablo, íbamos de camino a eso. Ya notaba que el equipo había dejado atrás ese momento y estaba confiado en que se podía revertir. Fue algo lindo tener ese recuerdo. Fue lo que sentí y lo que habíamos hablado con los jugadores. Lo importante era levantarse. Y se notaba que ya estaban arriba, con ganas de seguir compitiendo".

La caída ante Arabia Saudita en Qatar: "Nunca se sabe qué hubiera pasado si le ganábamos a Arabia. Hubiésemos seguido con esa racha de partidos invictos que, al final, estadísticamente no valía para nada. Si quedás afuera del Mundial, no sirve para nada. Pero nunca se sabe. Algunos dicen que fue positivo, para que nos despertemos. No sé despertar de qué, porque el equipo siempre estuvo. Y otros también dicen que fue un toque de atención. En el fútbol, hay opiniones para todo. Pero creo que no nos desvió del objetivo. Nunca dejamos de dudar en nosotros. Esa es la cuestión. Cuando perdés, te vienen dudas. Y era evidente que, después de tanto tiempo juntos, tantas cosas positivas, un traspié podía hacernos dudas. Sólo era tirar atrás unos metros para tomar carrera. Creo que eso fue lo que hicimos".

La unión del cuerpo técnico: "Hicimos torneo de truco y quedamos eliminados con nuestro trío. Hubo repechajes. Se volvió a meter tiempo que estuvo afuera. Pero no tenemos muchos desafíos. La mayoría lo hacen con la pelota. Fútbol tenis, pegarle al travesaño. Y nosotros estamos cada vez peor para eso. Sabemos que no vamos a ganar. En bici, vamos a donde quieras. Pero ninguno hace bici. El Ratón tiene un problema en la cadera. Tocalli es entrenador de arqueros, pero no puede atajar. Yo nunca lo vi atajar. Pablo es el que mejor está, con diferencia".

Fuente: Olé