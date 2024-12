Habilidad y concentración: así entrena Carlos Palacios, la nueva joyita de Boca

A Palacios solamente le queda la firma de su contrato, que se realizará en el arranque de la pretemporada, pautada originalmente para el 3 de enero, pero podría adelantarse por pedido de un grupo de jugadores. Ya conoció a sus compañeros, el predio de Ezeiza y La Bombonera, dado que estuvo presente en el empate sin goles contra Independiente, en el marco de la última fecha de la Liga Profesional.

Después del partido, volvió a su país natal para terminar de finiquitar algunos detalles. Ya no le quedan compromisos en Colo-Colo, que se lo vendió al Xeneize por 4.800.000 dólares, el precio de su cláusula de rescisión. Cabe recordar que habían tenido dos negociaciones en los últimos mercado de pases, pero nunca se habían puesto de acuerdo por cuestiones de montos y tiempos.

"Fue difícil, pasaron muchas cosas en el camino, pero ya estoy acá. Desde pequeño que era hincha de Boca, no lo quise decir en su momento, pero salieron las fotos, todos las vieron. Siempre me gustó Boca, en Chile veía los partidos", declaró en una charla con el canal oficial, y agregó: "Me recibieron súper bien, muy buen trato. Se ve que es un grupo muy bueno, muy sano. Me lo han dicho otras personas que era un gran grupo. La calidad de jugadores que hay que no hace falta que lo diga".

El primer compromiso importante que tendrá una de las figuras del Cacique bicampeón será la disputa de la Fase 2 de la Copa Libertadores, en la que se cruzará al ganador de la serie entre Alianza Lima y Nacional de Paraguay. Si clasifica a la Fase 3, donde esperarán Deportes Iquique o Independiente Santa Fe, se asegurará -al menos- un lugar en la Copa Sudamericana. Si pierde, se quedará sin nada.

Así entrena Carlos Palacios, la nueva joyita de Boca