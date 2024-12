Carlos Palacios, sincero tras sus primeros días en Boca: "No quería decirlo..."

Presente en la Bombonera para presenciar el empate sin goles ante Independiente que cerró la participación del equipo en la Liga Profesional 2024, el ex jugador de Colo-Colo no ocultó su alegría por vestir los colores que soñó toda su vida. "Fue difícil, pasaron muchas cosas en el camino, pero ya estoy acá. Desde pequeño que era hincha de Boca, no lo quise decir en su momento, pero salieron las fotos, todos las vieron. Siempre me gustó Boca, siempre en Chile veía los partidos", admitió.