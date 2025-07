Gritó campeón con Boca y alzó con orgullo la bandera LGBT: "Es un mensaje de superación"

Primera División Russo sorprende con el once y manda a ¿Paredes de titular?: la posible formación

Al obtener su segundo título con la camiseta de Boca, Vega se colgó una bandera del Orgullo y se subió al aro a festejar, haciendo visible su lucha desde lo más alto de La Bombonerita. Luego, declaró: "Es muy emocionante porque yo no pensé nunca en mi vida haberme animado hace un montón, pero creo principalmente que se puede. Es un mensaje de superación: cada uno puede ser como uno desea y lograr los objetivos. Acá en el club también, estoy muy agradecido porque mis compañeros siempre me dejaron ser y eso me hizo sentir muy cómodo en la cancha".