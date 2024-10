Gimnasia y Tiro: el rival del "Verdinegro" que tiene a Forestello en el banco, juega con línea de 5 y es uno de los equipos con menos goles recibidos

La Primera Nacional entró en su recta final y son 16 los equipos que van por los dos ascensos a Primera División . Uno de ellos es San Martín de San Juan , que tras convertirse en el segundo mejor equipo de toda la temporada, buscará dar el salto a través del Reducido, un "mata-mata" en el que definirá de local y con ventaja deportiva. La primera instancia se disputará este fin de semana (posiblemente el domingo), cuando en octavos de los play off enfrente a Gimnasia y Tiro , el equipo salteño que lleva apenas 9 meses en la categoría y tiene a Rubén Forestello en el banco.

Gimnasia y Tiro es el quinto equipo que menos goles recibió en 38 partidos disputados: un total de 22.

Un hecho casi histórico para la institución y para la provincia, sobre todo porque hoy, pese a que recientemente se dio el ascenso de Central Norte a la Primera Nacional, Gimnasia y Tiro es el máximo exponente del fútbol salteño. Además porque el club lleva menos de un año en la categoría, después de haber logrado el salto desde el Federal A en diciembre pasado: en semifinales barrió a Olimpo y en la final a Douglas Haig de Pergamino, dos gigantes del ascenso bonaerense.

Detrás de toda la gesta del club que hace de local en el "Gigante del Norte" y tiene cerca de 2 mil socios, además de cientos de deportistas entre el fútbol, básquet, hockey y rugby, está nada más y nada menos que Rubén Forestello. El mismo que condujo a San Martín al ascenso a Primera División en el 2014, desde 2022 encabeza el proyecto y sueño salteño.

"Tenemos que interpretar que es un partido largo más allá de la desesperación de dar vuelta el resultado por ventaja deportiva. Si interpretamos de esa manera, el rival en algún momento también va a tener debilidades. Si, somos pacientes y no nos desesperamos, no hay que meter el gol a los 2 minutos. Capaz que nos tornamos difícil. Vamos a un entorno de un ciudad que se está preparando para lograr la máxima expresión de regresar a Primera División. Pero tenemos un equipo, un grupo que lo entrega todo. No sabés nunca que queda por dar. Entonces, vamos a tratar de ser competitivo", le dijo Forestello al diario El Tribuno, en la previa del choque con el Verdinegro.

El "Yagui" logró armar un equipo competitivo en el Federal A y con algunos sobrevivientes de aquel ascenso, pudo darle forma también al plantel que se metió ahora entre los 16 mejores de la Primera Nacional. Jesús Rodríguez, periodista del programa "A Puro Juego" (FM Noticias 88.1), destacó de Gimnasia y Tiro su línea de 5 defensores y su control en el juego aéreo: "Tiene varios jugadores buenos en el juego aéreo como Ariel Chávez y Agustín Araujo. También tiene una línea defensiva impenetrable, con Juan Galetto, Ezequiel Neira, Daniel Abello, Adolfo Tallura y Facundo Heredia".

Este lunes, el equipo salteño tuvo su primera práctica post victoria ante Defensores de Belgrano (el domingo tuvieron descanso) y se espera que el viernes esté viajando rumbo a San Juan. La baja más importante de cara al duelo con el Verdinegro es la de Tallura, titular indiscutible en el fondo, quien se perderá el duelo clave en Concepción por la roja recibida ante Almagro. El mediocampista Daniel Carrasco tampoco podrá estar este domingo, ni siquiera en el banco de suplentes, a causa de una lesión.

De esta manera, se perfilan para jugar en el Hilario Sánchez el arquero y referente de la institución, Federico Abadía; Juan Galetto, Ezequiel Neira, Daniel Abello, Ignacio Sanabria, Facundo Heredia; Ivo Chaves, Matías Birge, Ariel Chaves; Agustín Araujo y Lautaro Gordillo.

Dato: en 1993 y 1997 fueron las dos veces que Gimnasia y Tiro ascendió a Primera. En ambas fue por el Reducido, clasificando último y enfrentando a los mejores ubicados.