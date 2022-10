Futbolista agredido en Árbol Verde: "Tengo miedo, no sé si vuelva a jugar"

"Cuando voy por la mitad de la tribuna, de repente aparecen dos personas que se dirigen hacia mí. Una de ellas me dio el golpe fuerte. Después no recuerdo más nada. Yo perdí el conocimiento. Recién me desperté cuando estaba en el hospital, pero no me acordaba de nada", señala la víctima.

Carpintería.jpg Jugadores de Carpintería agredidos en el barrio Cabot

Gastón estuvo hospitalizado un par de horas. No recuerda con qué le pegaron -testigos aseguran que fue con un ladrillo- ni quién fue el agresor. Lo cierto es que terminó inconsciente y con heridas en la boca. El otro futbolista de Carpintería que también fue víctima de la agresión es Facundo Molina, quien tiene un golpe en el ojo e inflamado el pómulo.

"Me hicieron una tomografía para descartar cualquier gravedad, por suerte no tenía ningún daño. Ahora estoy un poco mejor, pero podría haber sido peor. Sobre los agresores no sé quiénes son, no me acuerdo. Dicen que uno es futbolista, pero no lo sé. Tampoco por qué nos pegaron. Dicen que por otro incidente en cancha de Carpintería, pero aquella vez el problema fue con los árbitros; nosotros no tuvimos nada que ver ", agrega.

Ahora el joven, quien defiende la camiseta de Carpintería de pequeño, dice que no sabe si va a volver a jugar al fútbol. La dramática situación que le tocó vivir en cancha de Árbol Verde lo dejó angustiado y con miedo: "Me da miedo de volver a jugar. También bronca, porque yo había ido a jugar al fútbol y terminé en un hospital. Nunca había vivido una situación así. Fue horrible. Mi familia está preocupada y también asustada".

Gastón contó que nadie de Árbol Verde consultó por su estado de salud, mucho menos recibió un llamado de la Liga Sanjuanina de Fútbol. "Deben poner mano dura a estas situaciones. Alguien se tiene que hacer responsable", apuntó.