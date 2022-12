Francés campeón del mundo acusó a Argentina de "violenta", pero él molió a palos a Pamela Anderson

"No me gusta este equipo de Argentina. En este Mundial dieron una imagen de mucha agresividad, maldad y juego no limpio. En el campo no ha dado buena imagen". Esta polémica opinión en boca de un campeón del mundo de Francia 2018 resuena como un misil. No porque se trate de un personaje demasiado importante (de hecho, estaba en el plantel pero no disputó ni un minuto de aquella Copa en Rusia), sino porque constituye un verdadero oxímoron. Las pronunció, para el portal francés Quotidien el cuestionado Adil Rami, a quien de quedarle algo de decencia, su prontuario le debería impedir hablar de violencia y maldad.