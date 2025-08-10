lunes 11 de agosto 2025

Apresurado

Fórmula 1: Franco Colapinto no aparece en la grilla para la temporada 2026

La máxima categoría del automovilismo entró en el receso de verano y en las próximas semanas la acción volverá con la segunda parte de la temporada 2025. De igual manera, la 2026 está a la vuelta de la esquina y ya dieron a conocer la grilla, pero el argentino no aparece.

Por Redacción Tiempo de San Juan
franco-colapinto-hablo-sobre-las-dudas-sobre-su-futuro-en-la-f1-foto-efe-3LYF22RVCJGL7A7O2VEBL7GBQE.avif

La Fórmula 1 publicó este sábado un informe con los pilotos que ya están confirmados para integrar la grilla en la temporada 2026. En el gráfico no está el argentino Franco Colapinto, quien aún no tiene asegurada su continuidad en la escudería Alpine para el próximo año.

“Mirando hacia adelante. Así luce la alineación de pilotos de 2026 en esta etapa de la temporada”, publicó la cuenta oficial de la F1 en X, junto a un gráfico con los nombres de los 11 equipos (a los diez actuales se sumará Cadillac) y los pilotos que, por el momento, ya tienen su lugar confirmado en 2026.

Además de la ausencia de Colapinto, hay otros datos salientes: Max Verstappen todavía no tiene compañero en Red Bull y hay tres equipos que aún no anunciaron quiénes serán sus pilotos el próximo año (Mercedes, RB y Cadillac).

image

Esta semana, el sitio Planet F1 publicó un artículo que cortó de raíz todos los rumores sobre una posible salida del argentino con un título contundente: "Franco Colapinto no enfrenta ninguna amenaza inmediata a su asiento en Alpine“.

En la publicación analizaron la temporada del piloto argentino y afirmaron que “los rumores sobre un cambio de Bottas carecen de fundamento“.

A Colapinto, en tanto, esto le da confianza para mostrar su mejor versión, sin presiones externas, y con el objetivo de mantener su puesto de cara al 2026. "Si Colapinto comienza a recuperarse, tiene buenas posibilidades de ser retenido junto a Gasly para la próxima temporada“, agregaron desde Planet F1.

Fuente: TN

