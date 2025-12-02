Fórmula 1: así quedó el mapa de pilotos para la temporada 2026 tras las confirmaciones de Red Bull

Después que Alpine confirmara que Franco Colapinto seguirá en 2026 en la Fórmula 1 , sólo restaba saber los tres pilotos que iban a acompañar a Max Verstappen en la estructura de Red Bull. Y a pocos días de la definición de la Máxima con el Gran Premio de Abu Dhabi, el equipo de la bebida energizante hizo oficial que Isack Hadjar será ascendido como compañero del neerlandés durante la próxima temporada, mientras que Arvid Lindblad, el joven británico que es parte del programa de talentos de los Dos Toros, se sumará a Racing Bulls junto a Liam Lawson.

Yuki Tsunoda perderá su asiento tras siete años bajo la esfera del energizante, pero continuará ligado al equipo: “Yuki permanecerá dentro de la familia Red Bull y asumirá el rol de piloto de pruebas y reserva de Red Bull para 2026″, advirtieron en el comunicado oficial.

Los otros equipos tienen su formación confirmada de cara a lo que será un 2026 especial, dado el cambio de reglamento técnico que tendrá la categoría y que podría cambiar las posiciones de las escuderías que hasta ahora conocemos. En primer orden hay que hablar de los bicampeones de Constructores. McLaren seguirá con Lando Norris y Oscar Piastri, dos de los tres candidatos al título de pilotos que vivirán junto a Verstappen una apasionante definición en Abu Dhabi el próximo fin de semana.

Después de una complicada temporada, Ferrari esperará que las tareas en lo que será el nuevo monoplaza del Cavallino Rampante sean del gusto tanto de Charles Leclerc y del siete veces campeón de la F1 Lewis Hamilton. La Scudería sólo pudo celebrar un triunfo, que fue del británico en la Sprint del GP de China y los siete podios que consiguió el monegasco en Arabia Saudita (3°), Mónaco (2°), Barcelona (3°), Austria (3°), Bélgica (3°), Austin (3°) y México (2°).

Uno de los últimos equipos en anunciar su alineación fue Mercedes confirmó, que anunció la continuidad de George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Aston Martin contará con Fernando Alonso y Lance Stroll, más allá de que los rumores sobre la presencia del canadiense en las próximas temporadas comience a ser cada vez más reiterados. Por su parte, Haas seguirá con Ollie Bearman y Esteban Ocon, mientras que Williams repetirá dupla con Alexander Albon y Carlos Sainz, de gran final de temporada con dos podios en el circuito urbano de Azerbaiyán y en la última competencia de Qatar en Lusail.

Las últimas dos escuderías del paddock tendrán grandes cambios, aunque no por una modificación de sus pilotos. Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto continuará como la dupla de lo que hasta conocemos como Sauber, que a partir del año próximo se pasará a llamar Audi, ya que el gigante automotriz alemán adquirió a uno de los históricos equipos de la F1 en las últimas décadas. A su vez, Cadillac, flamante escudería que se incorporará como el undécimo equipo de la grilla, apostó por una dupla experimentada que supo protagonizar y ganar carreras como Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas.

El mapa de pilotos de la temporada 2026 de la Fórmula 1

McLaren: Lando Norris (Contrato hasta 2027+) y Oscar Piastri (2028+)

Ferrari: Charles Leclerc (2027+) y Lewis Hamilton (2026+)

Mercedes: George Russell (2026+) y Andrea Kimi Antonelli (2026+)

Red Bull: Max Verstappen (2028) y Isack Hadjar (2026)

Williams: Alex Albon (2026) y Carlos Sainz (2026)

Racing Bulls: Arvid Lindblad y Liam Lawson

Audi: Nico Hülkenberg (2026) y Gabriel Bortoleto (2026)

Aston Martin: Fernando Alonso (2026) y Lance Stroll (Sin confirmar)

Haas: Esteban Ocon (2026) y Oliver Bearman (2026)

Alpine: Pierre Gasly (2028) y Franco Colapinto (2026)

Cadillac: Sergio Pérez (2026+) y Valtteri Bottas (2026+)

*Todos los datos de los contratos corresponden al medio especializado Motorsport

**Los pilotos que cuentan con un ‘+’ tienen la opción de extender su vínculo por una temporada

FUENTE: Infobae