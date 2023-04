Fin de la novela: Alejandro Garnacho no vendrá a San Juan con el Mundial Sub20

La posibilidad de que Alejandro Garnacho pueda estar presente en el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina se desvaneció: Manchester United no cambió su postura y no lo cederá para el torneo que se jugará en nuestro país. San Juan se quedará con las ganas de verlo en el Estadio San Juan del Bicentenario.