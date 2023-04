Revoque, pintura y césped nuevo: Desamparados se transforma para recibir a los cracks del futuro

En los pasillos del Club Sportivo Desamparados se viven días intensos y de mucho trabajo. A las obras que se vienen realizando con fondos propios, de la Municipalidad de la Capital y aportes mineros, se suman las refacciones que hará la Secretaría de Deportes para el Mundial Sub 20. El estadio José Eduardo Nehín, popularmente conocido como El Serpentario, será uno de los recintos que serán utilizados para los entrenamientos de las selecciones que lleguen a San Juan.

En Desamparados, a diferencia de San Martín que tiene sus complejos en "condiciones", se llevará a cabo un trabajo fino dentro y fuera del campo de juego. Por ejemplo, se realizará un pintado general en la tribuna Oeste, túnel y banco de suplentes. También se harán arreglos en el gimnasio, se hará un revoque y hormigonado de escalones, y el contrapiso en tribunas, acceso y pasillos. En los vestuarios, se pintará rincón por rincón, se colocará flores de ducha y piletas de desagüe y, en el vestuario visitante y de árbitros, se cambiarán los cerámicos.

Con la nueva gestión, presidida por Augusto Pérez Garro, Sportivo Desamparados también inaugurará pronto los baños construidos en la zona de plateas y popular, y el sistema de iluminación y tendido eléctrico en la cancha donde entrenan las inferiores.

d6de0a00-416b-4910-b4e4-373754fbb04d.jpg

En lo que respecta a la cancha, el ingeniero agrónomo Nicolás Ferrari y colaboradores ya venían trabajando en el terreno de juego. Sin embargo, la labor se intensificó esta semana cuando recibieron, por parte de la Secretaría de Deportes, las bolsas de semillas estadounidenses para dar inicio al resembrado.

"La cancha no se toca más hasta el Mundial Sub 20. Se está aplicando un riego especial, con nutrientes especiales, cada 20 minutos. Esto es para que la semilla no se amontona. Así vamos a estar por varios días", explicó su presidente, quien contó que posiblemente el plantel del Torneo de Invierno utilice la cancha de Trinidad para los partidos en condición de local.