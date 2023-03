¡Qué listillos!: España aprovechó que Garnacho está lesionado para convocarlo, qué respondió

Lo cierto es que, así como Garnacho quiere representar a la Argentina, desde el cuerpo técnico de la Selección quieren contar con él. La lesión que sufrió ante Southampton puso en stand by los planes, pero lo cierto es que el equipo de trabajo que lidera Lionel Scaloni piensa en Garnacho como una parte importante del seleccionado a futuro.

El mensaje de Garnacho por no poder jugar los amistosos con la Selección Argentina

Luego de confirmarse que no podrá estar en los partidos ante Panamá y Curazao por lesión, el delantero del Manchester United volcó en sus redes sociales su "decepción" por no poder jugar para la Selección Argentina.

"Es difícil poner en palabras cómo me siento ahora mismo. Lamentablemente, no voy a estar disponible para ayudar a mi equipo y mis compañeros en los partidos que se vienen, una parte muy importante de la temporada para nosotros en Manchester United. Estoy decepcionado también de perderme la oportunidad de estar con mis compañeros de la Selección Argentina, en lo que hubiese sido un gran y orgulloso momento para mí y mi familia. Esto es parte del fútbol y de nuestra profesión, y ya estoy enfocado en la recuperación. Dios me enseñó a no rendirme nunca y voy a asegurarme de volver más fuerte que nunca", expresó.

FUENTE: TyC Sports