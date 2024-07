Fer Grecco, la futbolista que nunca se rindió: el salto a Vélez, su primer contrato y la lucha diaria por ganarse un lugar

Si bien no pudo hacer escuela en ningún lado, dijo que a los 7 años arrancó en el polideportivo de su barrio pero que no la tuvo fácil, ya que fue una lucha contra el DT y los que no querían que juegue siendo 'niña'. "Los sábados armábamos un triangular y al principio era problema de que sea chica, que me podían pegar, que si me pasaba algo... al principio todo bien, hasta que me bajaron a patadas y en eso me hago un esguince en la muñeca; esa fue la excusa perfecta para no dejarme jugar más".

Más allá de que la historia después se haya escrito sola, Grecco remarcó que sus abuelos fueron sus principales pilares en el arranque de su carrera: "Ellos me regalaron mis primeros botines".

Sin título.jpg

Sobre la lucha del día a día con el fútbol femenino, contó: "Yo no sabía que iba a dedicarme a esto, porque lo mío surgió de la nada en el 2019. Cuando fui a la Selección Mayor y luego competí con la Sub20, dije 'acá juegan', necesitaba buscar algún contacto y yo quería ir en ese momento a Independiente. Hice mi propio video con algunos recortes y lo edité con la poca calidad que había. Lo llamaron a mi papá y después se comunicaron conmigo".

Me costó adaptarme más que nada por los grupos que eran muy cerrados, vos tenías que llegar y deslumbrar al mundo porque si no, no servías Me costó adaptarme más que nada por los grupos que eran muy cerrados, vos tenías que llegar y deslumbrar al mundo porque si no, no servías

