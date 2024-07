Fede Poggi, el 'enano' creativo del ascenso 2011: la campaña, el pase a Penco y el recuerdo, "fuimos justos ganadores"

Pasó un poco más de una década del ascenso a Primera, el segundo del Verdinegro en su historia. Nada fue casualidad y esos jugadores pasaron a quedar en el libro importante del Pueblo Viejo. Federico Poggi sin duda fue uno de los tantos jugadores que quiso el hincha. El volante creativo usó la "10" por cuatro años y medio y conquistó no sólo el ascenso del 2011 sino también el del 2014.

En un viaje al pasado, el 'enano' contó que esa campaña fue increíble: "Empezamos el año con Darío Franco, que fue un esquema 4-3-3, anduvimos bien, nos mantuvimos todo el campeonato entre los cuatro primeros y después él se va. El que llega es Dani Garnero y pasamos a un 4-2-2. Ese tramo del torneo fuimos determinantes en los partidos, terminamos jugando muy bien".

image.png

Con los partidos que hicieron durante la primera fase del torneo, llegaron a la instancia que tenían merecida: la promoción por el ascenso. ¿El rival? Gimnasia de La Plata. Una definición a dos partidos, donde el primero se jugó en San Juan. A cancha llena y un equipo hambriento, San Martín marcó el primer paso, al imponerse 1-0 con un gol del brasileño Emison Roberval.

El haber ganado en casa fue importante. Podrían haber sido más goles, pero con eso fuimos tranquilos a La Plata El haber ganado en casa fue importante. Podrían haber sido más goles, pero con eso fuimos tranquilos a La Plata

image.png

La ida fue con victoria y lo que pasó en el Bosque se escribió solo. San Martín fue sin presiones, pero estuvo atento a los tramos que le presentó el partido. "El haber ganado el primer partido nos hizo que jugáramos más sueltos. Me acuerdo que a los dos minutos empezamos ganando y eso nos dio la libertad para todo el partido. Lo jugamos muy bien, fuimos justos ganadores".

"Cuando el árbitro pitó el final recién ahí caímos en lo que estaba pasando. Habíamos vuelto a Primera, se nos dio. La alegría fue terrible", aseguró el ex diez de San Martín.

Esa tarde San Martín empezó ganando en La Plata con un golazo de Sebastián Penco. El mérito estuvo mucho más en la asistencia de Federico Poggi. Un recuerdo muy especial de un pase de calidad para que el "Motoneta" enmudeciera todo el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

"No lo teníamos ensayado. Sabía que Seba (Penco) picaba a la espalda. En ese momento yo estaba detrás de la mitad de cancha, 'Peca' Galarza me pasa la pelota, giro y cuando arranco ya lo veo a Seba que pica en diagonal y bueno traté de ponerla en ese lugar y gracias a Dios se dio el pase", ilustró el ex jugador que ahora se dedica al negocio gastronómico en Capital Federal. Los fines de semana también se 'da un gustito' y sale a tirar magia con la camiseta Senior.