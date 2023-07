Fede Jorquera, el jugador sanjuanino que quiere triunfar en el fútbol para ayudar a sus padres

image.png

"El Tanque", como lo llaman en el ambiente del fútbol, inició sus primeros pasos en la escuelita de Trinidad y se formó en Peñarol y Cabrál. A sus 16 años pudo debutar en el primer equipo del Sportivo Rivadavia que en ese momento dirigía Federico Acebedo en el Torneo Local.

El futbolista de la Villa Del Carril es el menor de tres hermanos (Fernanda (33), Yamila (28) y Maximiliano (34) e hijo de Liliana (53) y Walter (59). Su familia es recocida hace muchos años por la venta de comidas al paso sobre la Vía Rápida que une Capital-Rawson.

Al haber crecido y ayudado a su familia todos los fines de semana a la elaboración de viandas, él dejó muy en claro cuál es su objetivo: "Vengo de una familia trabajadora, luchadora y quiero devolverles un poco lo que me dieron todos estos años. Sería una satisfacción muy linda poder hacerlo".

Fede confesó que tiene de ídolo a su hermano Maxi, quien también es jugador de fúbol y que ahora viste los colores de Unión de Villa Krause. Ambos son delanteros y no sólo comparten la posición dentro del campo, sino más bien los consejos para picar en diagonal, girar al recibir o marcar. "Desde muy chico lo seguí, es mi jugador modelo, siempre le copiaba todo y lo trasladaba a la cancha. Me sirvió todo lo que le saqué".

image.png De ídolo a su hermano Maxi

Además dice que mira a muchos jugadores que en su posición lo hacen bastante bien como Lucas Beltrán (River), Mateo Retegui (Tigre), Gabriel Ávalos o Pablo Vegetti (Belgrano)

sobre el cómo le surgió la propuesta de llegar a Central Córdoba de Santiago del Estero, dijo que fue a través de Luis Carbajal: "Ahora estoy en un equipo de Primera y entrenando mucho en Reserva. Me dijeron que venían siguiéndome, no dudé y dije que sí. Tuve una prueba y los técnicos que estuvieron ahí me dijeron que me querían y que iba a ser un buen jugador para Central Córdoba".

Fede tendrá que firmar su vínculo con la institución este martes y a partir de ahí quedará habilitado para dar sus primeros pasos en AFA o en la Reserva del Ferroviario