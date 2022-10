Fecha complicada para los hermanos Leánez en Trelew

En la previa la carrera se presenta complicada, teniendo en cuenta los resultados de la temporada pasada, donde no fueron favorables a la marca. Desde el 2013 la categoría no llegaba a Trelew, y en la fecha del 2021, después de 8 años de ausencia, los Toyota Etios hicieron su primera experiencia en el Mar y Valle, ya que en la temporada 2013 aún no estaban formando parte del parque de autos homologados de la categoría Clase 2. Precisamente el año pasado, el mejor Etios se ubicó en la 9ª colocación de la Final, lo que perfectamente podría indicar que el circuito no es favorable a la marca.

Los sanjuaninos no tuvieron buenos resultados, ya que por toques y situaciones de carrera, se vieron perjudicados y debieron en diferentes momentos, remontar puestos para llegar a zona puntuable. Finalmente los tres llegaron juntos con Diego 20º y Facundo Leánez 21º. En aquella competencia de Octubre del 2021 también corría Facundo Della Motta que finalizó 19º. Por ello el desafío para esta temporada de revertir lo conseguido la temporada pasada.

A favor de los sanjuaninos podemos mencionar el buen momento del conjunto: Pilotos, autos y equipo. Viene de la fecha pasada en Toay, La Pampa, con un 7º puesto en la final para Facundo y un 13º lugar para Diego, ocupando el 5º lugar en el campeonato para el primero con 161 puntos y el 20º para el segundo, con 72 unidades.

Hoy jueves los equipos, deben cumplir con las verificaciones técnicas y sorteo de neumáticos. Para la Clase 2, la actividad en pista comienza mañana viernes con dos tandas de entrenamientos (11:00 y 13:50 hs) y una de clasificación (16:30 hs). El sábado se disputará la segunda tanda de clasificación (11:00 hs) y las tres Series desde las 14:30 hs con televisación en vivo a través de DeporTV. El domingo 16, la final a 18 vueltas se disputará desde las 12:20 hs con televisación en vivo a través de la TV Pública.

Fuente: Sí San Juan