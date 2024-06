Falleció Lorenzo Somaschini, el piloto argentino de 9 años que había sufrido un accidente en Brasil

Somaschini se golpeó fuertemente la cabeza en una caída que sufrió en la curva Pinheirinho del Autódromo de Interlagos, en San Pablo, habitual escenario de la Fórmula 1. Allí se llevaba a cabo una nueva escala de la Copa Honda Junior, una de las competencias juveniles más reconocidas en el continente americano que reúne a corredores de entre 8 y 16 años en motocicletas de 160 centímetros cúbicos con pedales y manillares adaptados a la talla de cada participante.

Embed - SuperBike Brasil on Instagram: "Nota - Lorenzo Somaschini Segunda-feira, 17 de junho de 2024 - 23h00. O SuperBike Brasil comunica, com muita tristeza e pesar, o falecimento do piloto Lorenzo Somaschini nesta segunda-feira (17/6), às 19h43. O argentino, natural de Rosário, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), sob cuidados médicos intensivos e, infelizmente, não resistiu. A organização do SuperBike Brasil está prestando total assistência à família do piloto desde sexta-feira (14/6), quando o argentino teve uma queda durante o primeiro treino livre da Jr Cup, válido pela 4ª etapa do SuperBike Brasil, no Autódromo de Interlagos. Logo que caiu na saída do Pinheirinho, o piloto foi prontamente atendido no local pela equipe médica em ambulância UTI. Na sequência, foi encaminhado para a sala de emergência do autódromo, onde houve a estabilização do seu quadro clínico. Após esse procedimento, foi realizada a remoção médica, em unidade de suporte avançada (UTI móvel) para o Hospital Geral da Pedreira, onde permaneceu até a madrugada de sábado (15/6), seguindo todos os protocolos médicos até ser feita a transferência para o Hospital Albert Einstein. Todos da equipe do SuperBike Brasil estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de Lorenzo." View this post on Instagram A post shared by SuperBike Brasil (@superbikebrasil)

Tras el accidente, Lorenzo fue atendido de urgencia en la sala médica del circuito y una vez estabilizado, fue trasladado en una ambulancia de alta complejidad hasta el Hospital General de Pedreira. En ese centro de salud permaneció hasta la mañana del sábado, cuando fue derivado Hospital Albert Einstein, especializado en emergencias.

"Todos en el equipo de SuperBike Brasil están consternados por el evento y expresan sus sinceras condolencias a todos los familiares y amigos de Lorenzo", completó su texto la categoría.

Lorenzo Somaschini: su debut en el exterior y el sueño de llegar al MotoGP

Somaschini, nacido el 17 de julio de 2014, es un apasionado por las motos. A los cuatro años, su papá le regaló una minimoto y desde entonces no paró de mostrar un talento innato que le permitió incursionar prematuramente en competencias de su categoría. Se formó en la escuela de Diego Pierluigi y en abril pasado había debutado en la Junior Cup del Superbike Argentino.

Lorenzo Somaschini tenía 9 años y soñaba con llegar al MotoGP y ser campeón del mundo. . Foto Instagram

"Mi sueño es llegar al MotoGP, ser campeón del mundo”, le había dicho el pequeño al medio especializado Paseo Tuerca tras su primera gran experiencia deportiva.

Y, en diálogo con La Capital de Rosario, había profundizado: “Un día mi papá me llevó al súper a cargar nafta, no me acuerdo bien, pero dimos una vuelta en una 125 centímetros cúbicos que era de mi abuelo y me encantó. Ahí me agarró eso que no sé cómo explicarlo. Me gustó mucho y bueno...me empezaron a fascinar las motos y acá estoy, listo para correr”.

En esa misma nota le preguntaron si sentía miedo ante una posible caída. Y respondió: "No, pero al principio lo tuve. Cuando veo que me voy al piso trato de hacerme una bolita y pienso en que no será nada..."

La semana anterior, luego de haber participado en una prueba en San Nicolás, Lolo había viajado a Brasil para tener su primera experiencia en el exterior.

Tras conocer la lamentable noticia, Pierluigi le dedicó un sentido mensaje en Instagram. "Me tengo que despedir de vos. Te voy a extrañar mucho Lolito. Gracias por dejarme ser parte de tu sueño. Descansa en paz campeón", escribió el instructor, junto a una foto en la que apoya su cabeza en el casco del nene, que está subido en una motocicleta.

FUENTE: Clarín