Ezequiel Montagna, el de los goles importantes: "Tengo una ambición grande de ascender a Primera"

"Estoy agradecido porque el club me abrió las puertas una vez más. Estos años el club creció muchísimo en infraestructura, los vestuarios es como estar en Primera División", expresó sobre su llegada a Concepción y cómo encontró 'la casa' después de la última vez.

Montagna tuvo un paso muy corto por Concepción -en la temporada 2016/2017-, y si bien fue bueno, confirma que se 'quedó con una espina': "Fue un poco triste como me tuve que ir, venía de un préstamo, tenía ganas de quedarme en el club, pero por decisiones dirigenciales no se pudo dar. Ahora, en este momento, estoy más maduro, con otras experiencias, me siento más listo para dar el cien por ciento y dejar a San Martín en lo más alto".

El futbolista surgido de las inferiores de San Lorenzo es recordado por uno de los goles más importantes. Es que le convirtió a Godoy Cruz y le amargó el campeonato a los mendocinos. Pueblo Viejo feliz y el hincha que siempre se lo recuerda.

"El hincha siempre me lo recuerda cuando se acerca a fecha y es algo que yo también trato de compartir porque es algo que no hay que olvidarse. Hay que demostrar que los equipos del interior también pueden pelear y fue lindo, y más porque nos qedamos con el clásico".

El hincha me agradece por haber vuelto, pero me da vergüenza, porque yo soy un agradecido de que el club me haya abierto las puertas. Me dejan la vara alta. Voy a tener que esforzarme mucho para devolverles todo el amor que me han dado

En el final, Montagna tomó la posta y le dejó un mensaje a los hinchas: "Me toca volver y lo voy a dar todo para que San Martín siempre esté lo más arriba posible". Además, bromeó sobre su gol en la victoria ante Godoy Cruz en el Hilario Sánchez: "Que hayan muchos más goles de esos, por favor".