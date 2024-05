Ezequiel Mena, el sanjuanino que va camino a convertirse en leyenda del Porto

-Este título significa muchísimo en lo personal como para el club. Es una competición muy tradicional aquí en Portugal, porque participan todas las categorías del hockey nacional, y fue muy importante, ya que se trata del séptimo título que gano con el Porto. También es destacable por cómo se dieron los partidos, en algunos fuimos perdiendo y los dimos vuelta.

FDG.jpg

-¿Y ganar un título en Portugal, hoy considerada la mejor liga del mundo, tiene un valor extra?

-El hecho de que la Liga sea tan competitiva y hayan tantos clubes fuertes le da más valor a la competencia, sabiendo que eliminamos al Oliveirense y al Barcelos; y del otro lado quedó fuera el Benfica y el Sporting. Eso suma, le da valor a la Copa y claro que es muy importante ganarla.

Dato: desde que está en Porto, Ezequiel Mena suma 92 goles en 177 partidos.

-Sos el único sanjuanino en el plantel, el único campeón del mundo...

-Es el primer año que me toca estar solo. Estuve acostumbrado a estar con Nalo García, con el que compartía muchas charlas. Él fue un ejemplo para mí y tenerlo en el equipo era muy lindo, porque compartíamos nuestras raíces, compartíamos el mate y costumbres que eran muy lindas. Ahora siendo el único argentino me hace sentir solo en ese sentido, pero tenemos un grupo muy lindo dentro del equipo y me genera orgullo ser el único representante argentino en un club tan importante como el Porto. No lo siento como a una presión el haber sido campeón del mundo, o ser el único argentino. Disfruto mucho e intento siempre divertirme haciendo lo que me gusta, más allá del profesionalismo y las exigencias que tenemos.

En los próximos días disputará la Final Four de la Champions, de la Copa de Europa, enfrentando en semifinales al Sporting. Se trata de uno de los máximos objetivos del club. Además, pronto comenzarán los play off de la liga local, donde se encuentran primeros en la fase regular.

MENAS.jpg

-Hablando de la Selección Argentina, este año se disputa el Mundial en Italia, ¿cuáles son las expectativas y si ya te sentís parte de la convocatoria?

-Soy consciente y somos conscientes los que estamos en el plantel, que estuvimos ahora en la Copa de las Naciones, que hay un grupo bastante armado, que nos llevamos muy bien y se entiende muy bien adentro de la cancha. Con el cuerpo técnico también creamos una relación muy buena y que todos tenemos el objetivo de defender al país en las competencias. Obviamente no siento que estoy en la lista porque somos muchísimos jugadores en Europa y todos queremos obtener un lugar. Pero todo el esfuerzo y el trabajo que hago en el club, más allá de que sea para el bien del club, lo hago pensando en la Selección.

-Faltan unos meses, pero es inevitable no pensar en la Selección y el Mundial...

-Se piensa mucho. Yo soy fanático de la Selección, de representar al país y estar con mis compañeros, de lo bien que la pasamos. Tenemos un grupo humano hermoso. Ahora cuando estuvimos en la Copa de las Naciones fue un reencuentro con los que estuvimos en el último Mundial y un encuentro con los nuevos, y la verdad es que la adaptación fue espectacular; la pasamos muy bien.

-La última Copa del Mundo quedó en San Juan y vienen de ganar la Copa de las Naciones, ¿se consideran el "cuco" en Italia?

-Puedo decir que Argentina será favorita y candidata por las últimas competencias, tanto el Mundial como la Copa de las Naciones. Creo que mostramos mucha solidez, mostramos ser un equipo que siempre va al límite y que quiere ganar, sea la condición que sea. Somos un grupo que nos encanta competir y da todo por la celeste y blanca que tanto nos gusta representar. Por eso creo que, basándome en los resultados de las últimas competencias, vamos a ser el rival a vencer claramente.

Los World Skate Games Italia 2024 se desarrollarán del 6 al 22 de septiembre en Novara, Italia.

-Con tus compañeros de Portugal, ¿hay cargadas o se habla de revancha teniendo en cuenta lo ocurrido en el último Mundial?

-Con mis compañeros del club, ya sea con los portugueses, los españoles o también mi compañero francés, siempre bromeamos y sí, hablamos de revancha, de qué podría pasar en un posible cruce. Siempre en un tono de amistad y compañerismo, porque yo comparto mucho más tiempo con ellos que con mis compañeros de selección.

GFGHH.jpg

-Ya llevas seis años en el hockey portugués, ¿qué se extraña de San Juan en el día a día?

-Extraño todo. Ahora estoy en Portugal con mi novia, pero estamos todo el tiempo en contacto con nuestras familias y amigos. Desde que estoy acá, salvo en pandemia, siempre pasamos las vacaciones en San Juan. Es mi casa, son mis raíces, es el lugar donde más cómodo me siento. Más allá de la situación que se vive en Argentina en general, está siempre la sensación de extrañar a mi provincia.

Después del fútbol, el hockey es el deporte más popular con el handball y el futsal. Y se hace notar cuando uno va a la calle, al supermercado, la gente te reconoce y es algo muy lindo. No me siento un símbolo, pero sí me siento importante en el equipo.