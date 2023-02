Explotó Riquelme: el nivel de Boca, Ibarra y la clausura de la Bombonera

Juan Román Riquelme habló este jueves ante la prensa luego de las críticas que ha recibido Boca Juniors en el arranque de 2023, en el que sumó un triunfo en cuatro presentaciones y perdió la final de la Supercopa Internacional frente a Racing. El vicepresidente primero de la institución respaldó al entrenador Hugo Ibarra y aseguró que el largo parate es la causa del bajo nivel del equipo. “Miro todos los partidos. Todo el fútbol argentino está sufriendo el parate, no hay partidos buenos. Ningún equipo juega lindo. Decime quién juega lindo. Decime dos o tres partidos buenos en estas fechas y no vas a tener. Nosotros estuvimos bien en el primer tiempo contra Central Córdoba y no en el segundo. Contra Atlético Tucumán tuvimos minutos buenos y otros no. Es lo que va a pasar hasta encontrar el ritmo normal. Vamos a dar pelea y tenemos plantel para jugar mucho mejor”, analizó.