Excelente arranque de temporada: Tobías Martínez se quedó con la primera pole

El sanjuanino se impuso de punta a punta y consiguió su primera victoria parcial en 16 participaciones en el TC Pista. “El auto me genera tranquilidad, algo que no me pasaba el año pasado. Hace mucho que no teníamos estos resultados”, sostuvo el piloto de Las Toscas Racing. Lo escoltó Lautaro de la Iglesia (Dodge), quien aprovechó la deserción de Gaspar Chansard (Dodge).