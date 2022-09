Escándalo en San Lorenzo: Tinelli demandó a Insua y el DT lo trató de cobarde

El ex presidente del club nunca se refirió al tema; mientras que Insua llegó a decir el año pasado que “nunca trabajaría” con Tinelli porque mantiene “problemas de índole personal” y que no tiene “un buen concepto de él como individuo”. Pero la gota que rebasó el vaso se dio el domingo en el Bidegain.

Tras el 0-1 ante el equipo de Gallardo, el técnico se cruzó con un plateísta y cuando se retiraba rumbo a los vestuarios, soltó: “Manga de hijos de puta, ¿por qué no putean a Tinelli que se robó todo?”. La frase se escuchó clarita en un video que se viralizó en redes sociales en tan solo cuestión de minutos y no hubo rectificación.

https://twitter.com/La990Radio/status/1571908551341395968 La hinchada de San Lorenzo insultó a Ruben Insúa, y el DT respondia a los insultos con:"¿Por qué no lo putean a Tinelli, que se robó todo acá?"#tinelli #SanLorenzo #Rubeninsúa #viral #fútbol #ligaprofesional #la990 pic.twitter.com/g4iecQULGZ — LA 990 (@La990Radio) September 19, 2022

La historia no quedó ahí y el lunes hubo novedades: la Fiscalía Especialista en Eventos Masivos de CABA actuó de oficio y le abrió un acta al DT por incitación a la violencia; mientras que al mismo tiempo comenzó a correr el rumor de que Tinelli estaba evaluando con sus abogados los pasos a seguir y hasta analizaba elevar una denuncia penal por injurias...

Finamente, la cuestión terminó en la Justicia pero en forma de demanda civil por daños y perjuicios, la cual llegó a manos de Insua en la mañana de este martes, cuando el plantel retomó los entrenamientos tras el día libre.

INSUA REDOBLÓ: LO TRATÓ DE COBARDE Y LO INVITÓ A RESOLVER EL PROBLEMA "CUANDO Y DONDE QUIERA"

Rubén Darío Insua, entrenador de San Lorenzo, decidió hablar con los medios de comunicación para aclarar su conflicto con Marcelo Tinelli luego de que tras el partido frente a River le haya dicho a unos hinchas que se ubicaban en la tribuna que "insulten a Tinelli que se robó todo". Al respecto, aclaró: "Es de cobarde dirimir problemas personales dañando a mis dos hijos".

"Nadie me ha informado, pero leí que una fiscal de la Ciudad me iba a citar por incitación a la violencia. Pasó la antítesis de eso. No hubo nadie que a mi me haya insultado. Sí hubo un apersona que estaba enojado con algunos jugadores. Le dije que había que apoyar al equipo. No hubo ningún insulto hacia mi persona, ni hacia el cuerpo técnico. Las personas del fútbol tenemos que evitar que haya situaciones que deriven en conflicto. Mi conducta estaba estrictamente direccionada a evitar una hipótesis de conflicto", explicó el técnico.