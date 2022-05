Es sanjuanino, compite con Griezmann en el Gran DT y puede ser campeón

“El ganador de la fecha sumó 187 puntos y yo saqué 167, que es el mayor puntaje que he tenido desde que vengo jugando. Eso me sirvió para estar ahora arriba. La verdad es que estoy contento, he recibido mensajes de todos lados. Pero no quiero ilusionarme porque esto se trata también de suerte. Quizás no pego nada en las dos fechas que se vienen y se puedo perder todo lo que vengo haciendo. Pero estoy con fe, esperemos seguir así”, comentó el protagonista, fanático de San Martín de San Juan.

El sanjuanino supera a miles de fanáticos que este año se inscribieron en el concurso futbolero. Entre los aficionados aparecen muchos futbolistas famosos, como las estrellas del Atlético de Madrid. “Hay mucha gente que juega de afuera del país. Griezmann, por ejemplo, participa y está pendiente de cómo forman los equipos argentinos. Incluso hay torneos reducidos en los que participan jugadores argentinos conocidos, que se pelean por quién hace más goles”, agregó.

Detrás del armado del equipo hay un trabajo minucioso: el análisis diario de cada uno de los equipos que participa de la Copa de la Liga. Ricardo cuenta que, si bien no ve todos los partidos, en medio de su rutina laboral y estudios universitarios (está por recibirse de Contador Público) se las ingenia para tener tiempo e investigar cómo trabajan los clubes durante la semana y cuáles son los once que se perfilan para jugar el torneo nacional.

“Hay que estar atentos para después ver cómo vas a formar, qué futbolistas están lesionados, tienen roja o no jugarán. O quienes se guardan para la Libertadores o Sudamericana. Hay que estar pendiente de las formaciones, porque siempre hay cambios. Yo soy re futbolero, pero a veces no puedo ver todos los partidos. Igual trato de estar atento siempre y más ahora, que estoy muy cerca del objetivo. Los viernes le dedico más tiempo a esto, porque se termina el tiempo y hay que confirmar los once titulares y cuatro suplentes que pide el juego”, comentó.

Su esposa Gema, también sanjuanina, es de gran ayuda cuando surgen dudas cerca de la veda (la elección del equipo termina una vez que arranca el primer partido de la fecha). Ella, que tiene poco conocimiento de jugadores y equipos, da su pálpito cuando él lo requiere: “No tiene ni idea de fútbol, pero a veces tengo dudas y le doy a elegir. Me pasa con Benedetto y Álvarez de River, y le digo que opte por alguno de los dos. Siempre me ayuda y apoya, porque ve que disfruto del juego y estoy entretenido”.

Detrás del entretenimiento hay un jugoso premio. Ricardo, quien ya ha ganado dinero en concursos extraoficiales de Gran DT, ahora está a dos fechas de consagrarse campeón y de ganar 500.000 pesos. Ya lleva acumulado 250.000 pesos y de quedar entre los cinco mejores, se llevará también un televisor. “Nunca me quise ilusionar, pero ya que estoy acá vamos a dar pelea y que sea lo que tenga que ser. Si no se da el primer puesto, igual estoy feliz por el lugar que alcancé. Todo depende de la suerte y jugadores que no me fallen”, apuntó el sanjuanino.

No creo en las mufas, cuando empieza la veda siempre muestro el equipo