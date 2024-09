Es periodista, creció escuchando los relatos de Mario Castro y hoy revive un clásico verdinegro, pero con otro nombre

San Martín significa mucho en la vida de Gisel Moreno (36). Los colores los trae desde la cuna por su familia y hoy es una de las periodistas que sigue el día a día del plantel en la Primera Nacional. De chica no la dejaban ir a la cancha y para no perderse nada, prendía los relatos de Mario Castro en Radio Colón . Hizo escuela escuchando al "Super Mario" y hoy le toca a ella encarar en la cancha con la nueva propuesta: un clásico verdinegro que revive con otro nombre.

"Alma Verdinegra" arranca el jueves 12 por la pantalla de canal 4 San Juan. "Siempre lo quise hacer en tele, pero nunca estuvo el apoyo económico. Esta vez me buscaron y me dijeron que estaban interesados en mí, que les llamaba mucho la atención que una mujer siga la campaña de San Martín y que esté tan identificada con los colores. El nombre salió y nos gustó a todos, y justo es algo que se siente desde el alma, bien adentro, si no sos hincha de alma no sirve", contó Gise Moreno a Tiempo de San Juan .

El programa 'Alma Verdinegra' se emitirá todos los jueves desde 20hs por la pantalla de canal 4. Será una propuesta única y dedicada al hincha verdinegro

image.png

Gise, hermana de Abel y Joel, relató cómo se construyó su amor por San Martín y el ADN tuvo mucho que ver.

"Mi papá y mis hermanos no querían llevarme a la cancha, en ese tiempo era muy chiquita. Siempre que ellos se iban yo me quedaba en la vereda escuchando a Mario Castro en Radio Colón, así es como conocí al 'perfume de gol'. Ya de grande, cuando empecé la secundaria, iba con dos amigas a la popular, desde ese momento nunca más falté a la cancha", contó la periodista y socia del club de calle Mendoza.

Sin título.jpg

A modo de anécdota y como para ponerle un nombre al culpable de su pasión por los colores de Concepción, dijo: "Mi papá no estuvo en mi bautismo, con eso te digo todo. Él en ese tiempo viajaba mucho con San Martín, con la vieja hinchada y acompañaba al equipo a todos lados. Cuando empecé a tener noción, entendí porque no estaba en la foto de ese día.

San Martín es todo en mi vida. En mi casa se habla todo el día de estos colores San Martín es todo en mi vida. En mi casa se habla todo el día de estos colores

image.png

¿Te identificas con el hincha? "Sí, sufro a la par del hincha. No puedo estar sentada viendo un partido, siempre elijo sufrir sola, porque mi hijo (Benja de 7 años) se pone igual que yo. Por suerte él va a la otra platea con mi papá", confesó Gise, la movilera de Radio Colón y mamá de Benjamín, Luciano (5) y Valentino (3).

image.png

MARIO CASTRO, EL MENTOR DE GISEL MORENO

Gise creció escuchando los relatos de Mario Castro en Radio Colón. Cuando a penas tenía 17 años empezó a trabajar con él y a ir soltándose en el mundo de las transmisiones. "Maxi (periodista e hijo de Mario) era mi compañero en la facultad, él me dijo en ese momento 'mi viejo te quiere conocer porque te ha escuchado y andas muy bien', yo le decía que me daba vergüenza, pero igual fui. Me estaba esperando y me dijo que estaba interesado en sumarme al equipo de deportes. A los días empecé trabajando en una mesa gigante llena de hombres".

Hace 18 años que trabajo en Radio Colón, es mi segunda casa Hace 18 años que trabajo en Radio Colón, es mi segunda casa

image.png

EL REGRESO DE UN CLÁSICO VERDINEGRO, ¿PERO CON OTRO NOMBRE?

"Pasión Verdinegra" estuvo al aire 8 temporadas y tuvo a Maxi y Gisel como conductores de un programa cien por ciento verdinegro. Si bien rindió en audiencia, económicamente no fue rentable, pero eso no importaba mucho. Después, con el tiempo, cambiaron los directivos de la radio y las cosas dieron un vuelco. El programa se vino a pique y de un momento a otro, fue fin del ciclo.

Este año, y casi como reeditando lo que fue Pasión Verdinegra, Gise Moreno aparece con un clásico: "Ese programa fue único, con Maxi nos comíamos todos los entrenamientos, duró 8 temporadas y lo hacíamos gratis, éramos libres, no nos servía porque no nos dejaba nada. Este programa no es Pasión Verdinegra, pero si uno exclusivo y para el hincha".