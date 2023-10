Entre tarjetas y reglamento: Pame De La Vega, la árbitro del futsal sanjuanino

Sin título.jpg

"El arbitraje me atrajo porque consideraba que los que nos arbitraban eran muy malos, entonces un día decidí hacer el curso para instruirme y empecé a ser cronometradora, inferiores y después me topé con la realidad, que era mucho más duro de lo que pensaba", comenzó relatando Pame, la ex jugadora y ahora árbitra del futsal sanjuanino.

"Es complejo, porque no solamente tenés que hacer cumplir las reglas, sino cuidar la integridad física del jugador. Como así también llevar bien el conteo, ver que la pelota no se haya ido, estar atenta en todo lo que duran los tiempos", afirmó la árbitra y mamá de Morena (14) y Maia (11).

Vega aseguró que cada partido se aprende algo nuevo, y que el ambiente muchas veces no es bueno al ser jueza y sobre todo, mujer: "Hay mucho machismo en lo que es el fútbol y futsal, cobrás y te mandan a cocinar, a lavar los platos, y son cosas que los tomo como algo discriminatorio. Me pasa mucho y a mis colegas también, es una lucha constante".

Más allá de hacer cumplir las reglas, el árbitro tiene que tener presencia y autoridad para llevar el partido en orden. Ante eso, dijo: "Soy de carácter y de mantener mi postura, siempre voy firmeza a la hora de tomar decisiones. Soy consiente de todo para impartir justicia y no para perjudicar".

Por último, Pamela habló de la importancia de sacar la violencia de las canchas de futsal: "Es una disciplina hermosa que lamentablemente a veces se opaca con acciones violentas, muchos dicen que el futsal esta creciendo, pero también falta disciplina".

"La solución es hacer mea culpa de árbitros y jugadores, todos cometemos errores. No sé la solución, pero hay falencias en los clubes en cuanto a inferiores, hay que enseñarles a respetar desde que son chicos, porque ellos son el futuro jugadores.

¿Por qué se celebra el Día del Árbitro?

Cada 11 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Árbitro de Fútbol, una fecha muy especial para los encargados de impartir justicia en el fútbol de todo el planeta.

Aunque los orígenes del festejo no están muy claros, se estima que la primera vez que hubo un juez en un partido coincidió con un 11 de octubre. Por eso los árbitros de fútbol de todo el planeta conmemoran su día en esta fecha.

¿Cuál es su función?

En el fútbol, el árbitro es la persona encargada de que se cumplan las reglas del juego durante el transcurso de un partido, las cuales han sido establecidas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), además de cronometrar su duración y dar constancia de todo lo ocurrido en él. Este colegiado puede aplicar el reglamento antes, durante y después de un encuentro.

Su vestimenta debe ser de un color diferente a la de los futbolistas que vayan a disputar el partido. El colegiado recibe el apoyo de dos árbitros asistentes, los cuales se ubican en las bandas. En el fútbol profesional existe además la figura del cuarto árbitro, sustituto de los otros tres hombres en caso de lesión, y encargado de ayudar al árbitro principal anotando los cambios, las amonestaciones y las expulsiones de los jugadores.