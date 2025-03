Entre potrero y mucho talento: el día que Independiente visitó lo profundo del Barrio Cabot para buscar nuevas promesas

11.30 de la mañana. Mientras un grupo de pibes observa el partido subido al paredón colindante con el Barrio General Acha, unos 10 chicos a puro nervio ajustan los botines en la tribuna Este para entrar al campo de juego. Enfrente tienen la oportunidad de su vida, aquella que los movilizan desde la primera vez que tocaron una pelota y que hasta ahora parecía inalcanzable, especialmente en lo profundo de un barrio estigmatizado donde la única contención social es el Club Árbol Verde, que atraviesa una situación crítica: una cancha donde abunda la tierra y escasea el pasto, baños desmantelados y una infraestructura tan precaria que no le permite ser autorizada por la la Liga Sanjuanina de Fútbol. Sin embargo, hasta allí llegaron Hugo Pedroso, enviado por el histórico Hugo Tocalli , y Alberto Arrieta , el reconocido cazatalentos sanjuanino. Con silbato en mano, llevaron a cabo una prueba inédita entre potrero y mucho talento.

Con una gran sonrisa y una sincera humildad, el captador del Rojo comenzó agradeciendo a los directivos de Árbol Verde por la posibilidad de observar a los juveniles del club. "Vimos entre 220 y 230 jugadores, de las categorías 2008 a 2012", comentó. El experimentado cazatalentos se mostró expectante por los pibes que podrán tener la chance de viajar a Avellaneda, donde se llevará a cabo la prueba final. "Buscamos buenos jugadores en todas partes, y más aún en San Juan, donde el ADN del jugador sanjuanino es conocido por su gran técnica. Estamos aquí para eso", agregó.

A pesar de que las pruebas generalmente se realizan en clubes más conocidos y de mayor infraestructura, Pedrosa señaló que llegar hasta el club capitalino tenía una razón muy especial. "Venir aquí, a uno de los clubes más humildes de la provincia, tiene un valor agregado. Nos parece importante darles oportunidad a los chicos de este barrio, de la Villa Cabot, que muchas veces no tienen acceso a estas pruebas", dijo. También enfatizó que el sueño de ser futbolista es universal, independientemente del lugar donde se viva. "Les digo a los chicos que no abandonen, que sigan entrenando, que busquen mejorar todo lo que puedan. Todo lo que entrenen, lo mejorarán, sin importar si tienen o no el talento natural. Si se esfuerzan, van a mejorar", afirmó.

Alberto Arrieta, reconocido cazatalentos sanjuanino, también destacó la importancia de la inclusión en este tipo de pruebas. "Independiente viene a San Juan por dos grandes razones. Primero, porque de aquí salieron jugadores muy importantes, como el 'Gato' Pereira, que ahora está en Perú, y Gino Lassiá, un gran jugador. Hay que abrirle las puertas a todos. El fútbol es uno solo, y todos tienen el mismo derecho", dijo. Además remarcó la necesidad de los clubes de Buenos Aires de buscar talento fuera de su perímetro: "El potrero ya casi no existe en Buenos Aires, hay mucho edificio. Muchos clubes han tenido que empezar a mirar al interior".

El presidente del Club Árbol Verde, Carlos Gómez, también compartió su satisfacción por la visita de Independiente, y no ocultó la emoción por la oportunidad que esto representaba para su institución y los chicos del barrio. "Es la primera vez que tenemos un equipo de Buenos Aires seleccionando chicos en nuestra institución. Hemos invitado también a clubes que a veces quedan olvidadas", comentó Galván. Sobre todo Árbol Verde, que hoy atraviesa una situación compleja: "Nosotros, a veces, somos discriminados por algunos clubes de San Juan. Es algo que me molesta. A muchas pruebas no nos invitaron, así que ofrecimos nuestra humilde institución. Sabemos que nos falta mucho para mejorar, pero seguimos luchando por tener mejores instalaciones".

Sin dudas la visita del Rojo de Avellaneda al Cabot representó más que una prueba de jugadores; fue una clara demostración de que, para el fútbol, no existen barreras. En un barrio donde las condiciones de vida a veces son adversas y las oportunidades escasas, los chicos tienen ahora la oportunidad de soñar con algo más grande.