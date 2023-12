Enojo en la calle Sargento: de la polémica por el cambio de árbitro al "nos perjudicaron"

"Repudiamos totalmente el acto de violencia y nos hacemos cargo. No sé si lo alcanzó a tocar, pero la agresión estuvo y eso no lo podemos poner en duda" , comentó Pedro Campos sobre la agresión que recibió Gabriel González el juez del encuentro en la calle Sargento Cabral.

Colón se hará cargo de la persona que agredió. Será sancionarla y hacer lo que tenemos que hacer, siempre hemos hecho todo con buena fe Colón se hará cargo de la persona que agredió. Será sancionarla y hacer lo que tenemos que hacer, siempre hemos hecho todo con buena fe

image.png

En la semana se generó una polémica por el cambio de juez y eso también disparó alguna discusión. Ante eso, Pedro Campos, dijo: "Hubo mucha gente que creyó que el cambio se hizo por un pedido de Colón o Desamparados y no fue tan así. Lo del árbitro se tenía que cambiar sí o sí lo de Jesús Allegue, porque el Consejo Federal no había tenido la referencia que lo dirigió contra Rivadavia, en la que no puede dirigir dos veces al mismo equipo en una fecha".

Además, sobre el juez de línea supuesto "hincha de Colón", aseguró: "Eso sí hizo mención Desamparados, sobre que era hincha de Colón, por una foto de hace 12 años, cuando Naveda participó en las inferiores de Colón. Nosotros no proclamamos nada porque nosotros también nos hemos visto perjudicados por él en muchas ocasiones".

Nunca hicimos lo que hizo Desamparados contra un árbitro, porque cuando uno no quiere a un árbitro hay que hacerlo antes de que se designe, sino después quedas marcado públicamente Nunca hicimos lo que hizo Desamparados contra un árbitro, porque cuando uno no quiere a un árbitro hay que hacerlo antes de que se designe, sino después quedas marcado públicamente

image.png

En el partido de ayer, Desamparados se jugaba mucho. Teniendo en cuenta que estaba obligado a ganar para poder pensar en una segunda fase. El empate a Colón le servía para pasar.

"El contexto de Desamparados y la necesidad, sí o sí era de un triunfo porque el empate nos beneficiaba a nosotros. Vi que el arbitraje nos condicionó de entrada cuando recibimos tres amonestaciones sólo por protestar. A los 15 minutos ya estábamos condicionados. Nos hemos visto perjudicados en los dos últimos partidos por penales que no fueron", expresó Campos, el presidente de Colón.

image.png

Ya no hay más lamentos. El Consejo Federal no reprograma los partidos suspendidos y seguramente nos darán el partido perdido y corremos riego de que nos suspendan la cancha Ya no hay más lamentos. El Consejo Federal no reprograma los partidos suspendidos y seguramente nos darán el partido perdido y corremos riego de que nos suspendan la cancha

Fotos: Prensa Colón Junior