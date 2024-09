En un partido cargado de emoción, Australia le quitó la victoria a Los Pumas en el último minuto en La Plata

Bomba Agustín Creevy le dice adiós a Los Pumas a sus 39 años: "Me voy vacío"

Dolorosa derrota de Los Pumas en el primer partido como local del Championship. Es que a los 15 minutos ya lo ganaba 10-0 gracias al penal de Santiago Carreras, quien además convirtió otro luego del try de Juan Martín González. Sin embargo, Australia descontó gracias a Jake Gordon, quien la apoyó, y Noah Lolesio colocándola por entre los dos palos. Antes del final de la primera parte, Carreras volvió a convertir un penal para irse al descanso 13-7.

A cinco minutos de iniciado el complemento, Carreras estiró la diferencia por la misma vía, pero llegó la reacción de los Wallabies. Rob Valetini primero acercó a los Wallabies y Lolesio puso el 16-14, que luego con un penal pasó a ser 17-16 para la visita a los 59'.

Recién a los 70', Tomás Albornoz le devolvió la ventaja a Argentina. Tres más tarde, ingresó Agustín Creevy en su último partido como profesional, el 110° con Los Pumas, y desde la tribuna bajó un ensordecedor aplauso. No obstante, lo que parecía ser una noche redonda se oscureció en la última jugada: penal para Australia y derrota 20-19.

La despedida de Agustín Creevy de Los Pumas

Agustín tuvo una despedida acorde a su enorme trayectoria en el combinado nacional con un homenaje y un pasillo de los jugadores de ambos lados.

“La verdad que, como dije en el video, son sensaciones encontradas. Estuve triste, contento, por momentos bajoneado, porque imaginate que fueron 19 años desde el 2005 que todo lo que hago es para estar acá. Cuando decidí irme para jugar afuera, era para jugar en Los Pumas, cuando cambié de puesto era para jugar en Los Pumas. Y no me arrepiento de eso. La pasé muy bien. Me da incertidumbre lo que va a pasar después, porque nunca lo viví. Hace 20 años estoy jugando y mi motivación era esa. Tengo que sentarme a pensar si quiero seguir jugando al rugby profesional”, explicó en una nota post partido con ESPN.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RugbyPass_ES/status/1830033725930745978&partner=&hide_thread=false ¡Queríamos verte un ratito más! Se retiró una leyenda de Los Pumas. pic.twitter.com/Lnp1IWVM60 — RugbyPass ES (@RugbyPass_ES) September 1, 2024

Durante los últimos días, Creevy había anunciado en sus redes sociales que se marcharía del equipo: “Este mensaje es para anunciar que este sábado va a ser mi último partido con la camiseta de Los Pumas. Estoy con muchas sensaciones encontradas, de tristeza, de alegría, y sobre todo de un orgullo inmenso haber vestido esta camiseta durante mucho tiempo; ya casi van 20 años. Todas las decisiones, elecciones; todo lo que he pasado fue para y por vestir esta camiseta de Los Pumas que tanto amo. Pasé por todos los lugares por los que puede pasar un jugador. Fui de los más chicos, del medio, de los más grandes, suplente, titular, fui capitán durante 51 partidos; la verdad es que en cada lugar donde estuve lo disfruté”, afirmó en un video que difundió en su perfil oficial de Instagram.