En tierra mexicana, una sanjuanina ganó dos medallas de oro en el Panamericano

Luego del primer día de competencia, Adriana contó: “Hoy siento el cansancio por la actividad de ayer; por suerte, corrimos muy tarde, ya que el calor era insoportable. A las 19 horas fue la prueba de salto en alto donde me fue bastante bien, ganando mi categoría y la general. Luego, a las once de la noche, la verdad que me sentía muy cansada, ya que eran las dos de la mañana de Argentina y aún no he acostumbrado mi organismo al cambio de horario. A esa hora, largamos los dos mil con obstáculos, se sentía muchísimo la humedad y la verdad que fue un sufrimiento. En las dos primeras vueltas iba segunda y sabía que después sólo era cuestión de acelerar”.

La sanjuanina ahora se prepara para competir en la prueba de salto triple, a desarrollarse el sábado 12 de agosto. No descartó correr las postas haciendo equipo con algunas colombianas, ya que hay dos atletas argentinas en el campeonato y no pueden formar equipo.

Fuente: Sí San Juan