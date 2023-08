En medio del escándalo millonario en Peñarol, la Justicia pide que los dirigentes declaren

El estallido de una bomba en Sportivo Peñarol hace unos días ha impulsado una respuesta por parte de la Justicia. En este contexto, María Irene Moya, titular del Segundo Juzgado de Instrucción, ha citado a declarar a los líderes directivos de Sportivo Peñarol. La cúpula dirigencial, compuesta por el presidente Oscar Cuevas, el secretario Javier Guillén y el tesorero Miguel Ángel Riveros, ha sido convocada para presentar sus versiones en relación con el incidente. El caso fue sacado a la luz en las últimas horas del jueves a través de una nota de este medio, tras la detección de un déficit de alrededor de 8 millones de pesos en la cuenta bancaria del club. Aparentemente, estos fondos fueron recibidos pero no se registraron en las cuentas contables.

Por solicitud de la fiscal Claudia Salica, la jueza Moya ha convocado a declarar de manera informativa, no testimonial, a los mencionados líderes directivos. La audiencia está programada para el jueves a las 8 de la mañana en el Segundo Juzgado de Instrucción. Además, para el viernes a las 9 de la mañana, se espera la presencia de otras personas presuntamente involucradas en los movimientos de dinero, incluyendo el hijo del presidente, ex futbolistas de Peñarol, dirigentes y hasta un familiar de un ex entrenador. Entre ellos se encuentran Rodolfo Gutiérrez, Guillermo Perchieu, Teresa Isabel Cejas, Teodoro Quevedo, Nelson Edgardo López, Santiago Azstis, Pablo Costi, Morales Taschert, Germán Vicentela, Sandra González y Andrés Emanuel Gómez Cuevas.