En la previa del clásico con San Martín, murió un hincha de la Lepra en una pelea con la Policía 

Según contó el periodista Milton Godoy en radio Mitre, todo comenzó cuando los hinchas de la Lepra llegaron tarde al estadio. En ese momento, sobre el final del primer tiempo, se cruzaron con efectivos en el cacheo policial ubicado en el ingreso a la tribuna popular. Allí se iniciaron los disturbios. "Muchos de los hinchas de Independiente Rivadavia no tenían entrada, entonces comenzó un enfrentamiento con la policía en donde termina perdiendo la vida este simpatizante", sostuvo. Al parecer este hincha no habría querido someterse al cacheo para ingresar y allí "tuvo un ataque". Según testigos, intentaron reanimarlo pero no hubo caso. En las primeras horas de este jueves aún no se conocía el nombre de la víctima.