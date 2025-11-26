miércoles 26 de noviembre 2025

Fútbol local

En cancha de Trinidad y con ambas hinchadas: Desamparados y Atenas definen el finalista del Clausura

Este jueves 27 de noviembre se jugará la final del Reducido del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina. Desamparados y Atenas de Pocito se medirán por un lugar en la gran definición ante Unión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagepng

El fútbol sanjuanino de prepara para vivir una jornada cargada de emoción este jueves por la noche, cuando en el estadio de Trinidad se dispute la final del Reducido del Torneo Clausura de Primera División. Sportivo Desamparados y Atenas de Pocito serán los protagonistas de un duelo que definirá quién se convierte en el rival de Unión en la gran final del segundo semestre.

La jornada comenzará a las 18.30, con el choque de Cuarta División, donde se enfrentarán Desamparados y Alianza. Luego, a las 21.15, llegará el plato fuerte con el encuentro de Primera División, en el que el Víbora y el Mago buscarán asegurarse el último boleto disponible hacia la definición del certamen.

La Liga Sanjuanina informó que las entradas tendrán un valor de 6.000 pesos para Popular y 10.000 pesos para Platea. Además, se dispuso un esquema de accesos para ordenar el ingreso del público: los hinchas de Atenas ocuparán Popular Sur y Platea Este, ingresando por calle República del Líbano; mientras que los simpatizantes de Desamparados se ubicarán en Popular Norte y Platea Oeste, con acceso por calle Pasteur.

Con la expectativa en alza y un estadio que promete un gran marco, San Juan se prepara para una noche de fútbol que puede marcar el rumbo del Clausura. El ganador tendrá la chance de ir por el título ante Unión y cerrar el año de la mejor manera.

