Emmanuel Mas plantó bandera y no se mueve de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia pagó derecho de piso en la Primera División. Sólo ganó dos de los 14 en juego, terminó último en la tabla de posiciones y la zona roja del descenso lo tiene respirando en la nuca. Lo cierto es que el presente incomodó a algunos jugadores que decidieron cambiar de destino, e incluso, el futuro de Emmanuel Mas también se puso en duda hace poco más de un mes. El sanjuanino arrancó la pretemporada y no se saca el buzo de la Lepra.

Si bien en un momento su continuidad se puso en duda, el ex San Martín no se mueve de Mendoza y renueva las ilusiones de mantener al equipo en Primera. Como así también, ganarse un lugar en el once clave de Martín Cicotello.