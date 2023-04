Emboscada, cuchillos y dos vecinos 'salvadores' que pararon la pelea: el crudo relato de un jugador de la Villa Obrera

"No sé por qué tanta bronca, no sé si hay rivalidad entre hinchadas entre clubes, pero ver que una hinchada le pegue a un plantel es otra cosa. Nosotros nos hemos defendido, porque si no todo hubiese terminado peor" , expresó en primera instancia el jugador.

"En primera instancia, me llamó la atención que nos sacan por el portón y notamos que el colectivo nuestro estaba más a o menos a 200 metros porque la policía lo había puesto lejos y entonces nosotros empezamos a caminar y a penas nosotros salimos, abrieron el portón de los hinchas", relató.

Seguido de esto, dijo que las piedras empezaron a caer y no tuvieron más opción que refugiarse abajo de los autos que estaban estacionados. Por esta situación, el colectivo aceleró con los chicos de la Cuarta arriba y los demás empezaron a corretearlo para escaparse de los hinchas de López Peláez que los perseguían con piedras en las manos.

"La gente te tiraba piedras de al lado, de aun metro nada más. Pensé que pasaba lo peor. La Policía no pudo hacer nada, fue una batalla de hinchas contra jugadores. Recibimos piñas por todos lados y si reaccionábamos para defendernos era peor. Uno de mis compañeros no sé si tiene las costillas rotas, pero tiene mucho dolor. Te tiraban muy de cerca, te tiraban a matar", expuso.

Autos rotos, robados, porque hubo compañeros a los que le sacaron los botines a algunos le sacaron cuchillos

Después de unos minutos que se hicieron eternos y de las corridas para escapar de los hinchas, el jugador dijo que le agradece eternamente a unos vecinos que incluso estaban con camiseta de López Peláez, pero que fueron los únicos que intervinieron para parar la golpiza.

"Apareció una señora con dos señores que tenían puesta la camiseta de ellos, agradezco que Dios los haya puesto ahí. Ellos nos rodearon y gritaban que no nos hicieran nada, si ellos no venían, no sé qué hubiese pasado, no frenaban. Nunca he visto que los hinchas le peguen a un plantel y con la Policía que no podía hacer nada. Hasta podés pensar que estaba armado, no puede ser que nos saquen y liberen ahí no más el portón"

"Si no hubiesen estado esos señores ahí, todo terminaba en tragedia. Mi compañero estaba ensangrentado tirado en el piso y ella se ponía delante de nosotros que lo estábamos rodeando para que no lo lastimaran más y ella decía q ya está, que no pegaran más", cerró.